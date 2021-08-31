جدول مباريات اليوم الأربعاء 1 سبتمبر 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 1 سبتمبر 2021 في تصفيات كأس العالم لقارتي أوروبا وإفريقيا، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

بدأت فترة التوقف الدولي، وتوقفت المسابقات المحلية، وتتنافس العديد من المنتخبات في الفترة الحالية ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم، أو البطولات القارية المختلفة.

وتتواصل تصفيات قارة أوروبا المؤهلة للمونديال، يوم الأربعاء في الجولة الرابعة، وسيلعب منتخب البرتغال مع ايرلندا، كما يلعب المنتخب الفرنسي مع البوسنة والهرسك، وتحل هولندا ضيفًا على النرويج، ويواجه المنتخب القطري نظيره الصربي.

وينطلق دور المجموعات لتصفيات قارة إفريقيا المؤهلة للمونديال المقبل، وفيها يلعب المنتخب المصري مع نظيره الأنجولي، وتحل ليبيا ضيفًا على الجابون، وتلعب السنغال مع توجو.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 11 أغسطس 2021 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 1 سبتمبر "1-9-2021":

تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم - الجولة الرابعة المباراة الموعد القناة الناقلة فرنسا - البوسنة والهرسك 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports 1 HD Premium البرتغال - ايرلندا 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports 2 HD Premium النرويج - هولندا 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports 3 HD Premium قطر - صربيا 20:45 مصر، 21:45 السعودية وقطر beIN Sports 1

تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم - الجولة الاولى المباراة الموعد القناة الناقلة مصر - أنجولا 21:00 مصر، 22:00 السعودية ON Time Sports 1 HD ليبيا - الجابون 21:00 مصر وليبيا، 22:00 السعودية لا يوجد

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