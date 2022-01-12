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جدول مباريات اليوم الخميس 1 ديسمبر 2022 في كأس العالم والقنوات الناقلة

أحمد جمال
12:35 ص غرينتش+2 1‏/12‏/2022
MP_Alphonso Davies_Canada vs Hakimi_Morocco
تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 1 ديسمبر 2022 في كأس العالم والبطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يوم جديد بمتعة جديدة في المونديال، حيث نستعرض معكم جميع مباريات اليوم الخميس 1 ديسمبر 2022 والتي سيكون أبرزها بالطبع مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من دور مجموعات كأس العالم 2022.

حيث يلتقي منتخب المغرب بمنتخب كندا في السادسة مساءً بتوقيت السعودية وقطر، ويكفي التعادل لتأهل أسود الأطلس ليكون المنتخب العربي الوحيد المتأهل من دور المجموعات.

كما ستكون هناك ملحمة كروية ستشهدها المجموعة الخامسة في مواجهة اليابان قاهر الألمان ضد إسبانيا، في حين يحاول منتخب ألمانيا التمسك بالأمل الأخير للتأهل عن طريق ممر كوستاريكا اذا ما تعثر الساموراي الأزرق.

كما سنشاهد ايضاً بعض من مباريات الدوري المصري الممتاز والتي أبرزها مباراة الزمالك ضد المصري في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 1 ديسمبر 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الخميس 1 ديسمبر 2022 "1-12-2022"

كأس العالم – دور المجموعات

المباراةالموعدالقناة الناقلة
المغرب - كندا17:00 مصر، 18:00 السعودية وقطرbeIN Sports HD 1 Max
كرواتيا - بلجيكا17:00 مصر، 18:00 السعودية وقطرbeIN Sports HD 2 Max
إسبانيا - اليابان21:00 مصر، 22:00 السعودية وقطرbeIN Sports HD 1 Max
ألمانيا - كوستاريكا21:00 مصر، 22:00 السعودية وقطرbeIN Sports HD 2 Max

مباريات الدوري المصري

المباراةالموعدالقناة الناقلة
أسوان - فاركو14:45 مصر، 15:45 السعوديةOnTime Sport
الداخلية - فيوتشر14:45 مصر، 15:45 السعوديةOnTime Sport
الزمالك - المصري19:00 مصر، 20:00 السعوديةOnTime Sport

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