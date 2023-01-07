جدول مباريات اليوم الأحد 8 يناير 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 8 يناير 2023 في البطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

نستعرض معكم اليوم مباريات اليوم الأحد 8 يناير 2023، والتي نشهد فيها الكثير من البطولات، حيث نبدأ بالمباراة الأهم ضمن الدوري الإسباني والتي تجمع بين برشلونة متصدر جدول الترتيب والذي يسعى لتوسيع الفارق بينه وبين الوصيف ريال مدريد، في مواجهة أتلتيكو مدريد صاحب المركز الرابع، في مباراة غاية في القوة والأهمية.

وفي الدوري الإيطالي حيث يشتعل الحماس خاصة في السنوات القليلة السابقة لتعدد المتنافسين على لقب الدوري، نشاهد مباراة مثيرة بين ميلان بطل النسخة السابقة من السيري آ والذي يُطارد نابولي، في مواجهة روما والذي يسعى جاهداً للوصول إلى دوري الأبطال تحت قيادة "السبيشل وان" جوزيه مورينيو.

بينما يحاول نابولي الحفاظ على الفارق بينه وبين الروسونيري بإجتياز مباراة سامبدوريا في نفس اليوم الأحد 8 يناير 2023، وعلى جانب آخر لا يقل قوة ومتعة سنتابع مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي مرة آخرى بعد مواجهتهم الآخيرة في الدوري الإنجليزي والتي فاز بها السيتيسينز، ولكن هذه المرة ستكون المواجهة ضمن الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 8 يناير 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأحد 8 يناير 2023 "8-1-2023"

الدوري الإسباني – الجولة الـ 16

المباراة الموعد القناة الناقلة ألميريا - ريال سوسيداد 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD 1 رايو فايكانو - ريال بيتيس 17:15 مصر، 18:15 السعودية beIN Sports HD 1 إشبيلية - خيتافي 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 1 أتلتيكو مدريد - برشلونة 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإيطالي – الجولة الـ 17

المباراة الموعد القناة الناقلة لاتسيو - إمبولي 16:00 مصر، 17:00 السعودية AD SPORTS Premium 1

Starz Play App سامبدوريا - نابولي 19:00 مصر، 20:00 السعودية AD SPORTS Premium 1

Starz Play App ميلان - روما 21:45 مصر، 22:45 السعودية AD SPORTS Premium 1

Starz Play App

كأس الاتحاد الإنجليزي – الدور 3 (دور الـ64)

المباراة الموعد القناة الناقلة كارديف سيتي - ليدز يونايتد 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium مانشستر سيتي - تشيلسي 18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN Sports 1 HD Premium أستون فيلا - ستيفيناج بوروه 18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري المصري - الجولة الـ12