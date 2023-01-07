جدول مباريات اليوم الأحد 8 يناير 2023 والقنوات الناقلة

أحمد جمال
|
Diego Simeone Xavi Hernandez Barcelona Atletico Madrid GFX GettyImage
أتليتكو مدريد vs برشلونةالدوري الإسباني - لا ليجامانشستر سيتي vs تشيلسيبرشلونةميلان vs رومامانشستر سيتيأتليتكو مدريدألميريا vs ريال سوسيدادألميرياريال سوسيدادإشبيلية vs خيتافيإشبيليةخيتافيرايو فاييكانو vs ريال بيتيسرايو فاييكانوريال بيتيسميلانروماالدوري الإيطالي - سيري آسامبدوريا vs نابوليسامبدوريانابوليلاتسيو vs إمبوليلاتسيوإمبوليتشيلسيكأس الاتحاد الإنجليزيأستون فيلا vs ستيفيناجأستون فيلاستيفيناجكارديف سيتي vs ليدز يونايتدكارديف سيتيليدز يونايتدسموحة vs Pharcoسموحةفاركوالدوري المصري الممتازحرس الحدود vs الإسماعيليحرس الحدودالإسماعيليطلائع الجيش vs المقاولون العربطلائع الجيشالمقاولون العربالبنك الأهلي vs أسوانالبنك الأهليأسوان

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 8 يناير 2023 في البطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

نستعرض معكم اليوم مباريات اليوم الأحد 8 يناير 2023، والتي نشهد فيها الكثير من البطولات، حيث نبدأ بالمباراة الأهم ضمن الدوري الإسباني والتي تجمع بين برشلونة متصدر جدول الترتيب والذي يسعى لتوسيع الفارق بينه وبين الوصيف ريال مدريد، في مواجهة أتلتيكو مدريد صاحب المركز الرابع، في مباراة غاية في القوة والأهمية.

وفي الدوري الإيطالي حيث يشتعل الحماس خاصة في السنوات القليلة السابقة لتعدد المتنافسين على لقب الدوري، نشاهد مباراة مثيرة بين ميلان بطل النسخة السابقة من السيري آ والذي يُطارد نابولي، في مواجهة روما والذي يسعى جاهداً للوصول إلى دوري الأبطال تحت قيادة "السبيشل وان" جوزيه مورينيو.

بينما يحاول نابولي الحفاظ على الفارق بينه وبين الروسونيري بإجتياز مباراة سامبدوريا في نفس اليوم الأحد 8 يناير 2023، وعلى جانب آخر لا يقل قوة ومتعة سنتابع مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي مرة آخرى بعد مواجهتهم الآخيرة في الدوري الإنجليزي والتي فاز بها السيتيسينز، ولكن هذه المرة ستكون المواجهة ضمن الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 8 يناير 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأحد 8 يناير 2023 "8-1-2023"

الدوري الإسباني – الجولة الـ 16

المباراةالموعدالقناة الناقلة
ألميريا - ريال سوسيداد15:00 مصر، 16:00 السعوديةbeIN Sports HD 1
رايو فايكانو - ريال بيتيس17:15 مصر، 18:15 السعوديةbeIN Sports HD 1
إشبيلية - خيتافي19:30 مصر، 20:30 السعوديةbeIN Sports HD 1
أتلتيكو مدريد - برشلونة22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإيطالي – الجولة الـ 17

المباراةالموعدالقناة الناقلة
لاتسيو - إمبولي16:00 مصر، 17:00 السعوديةAD SPORTS Premium 1
Starz Play App
سامبدوريا - نابولي19:00 مصر، 20:00 السعوديةAD SPORTS Premium 1
Starz Play App
ميلان - روما21:45 مصر، 22:45 السعوديةAD SPORTS Premium 1
Starz Play App

كأس الاتحاد الإنجليزي – الدور 3 (دور الـ64)

المباراةالموعدالقناة الناقلة
كارديف سيتي - ليدز يونايتد16:00 مصر، 17:00 السعوديةbeIN Sports 1 HD Premium
مانشستر سيتي - تشيلسي18:30 مصر، 19:30 السعوديةbeIN Sports 1 HD Premium
أستون فيلا - ستيفيناج بوروه18:30 مصر، 19:30 السعوديةbeIN Sports HD 1

الدوري المصري - الجولة الـ12

اختيارات المحررين

المباراةالموعدالقناة الناقلة
البنك الأهلي - أسوان14:45 مصر، 15:45 السعوديةOnTime Sport 2
حرس الحدود - الإسماعيلي14:45 مصر، 15:45 السعوديةOnTime Sport 1
سموحة - فاركو19:00 مصر، 20:00 السعوديةOnTime Sport 1
طلائع الجيش - المقاولون العرب19:00 مصر، 20:00 السعوديةOnTime Sport 2

طالع الجدول بالكامل من هنا