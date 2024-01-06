جدول مباريات اليوم الأحد 7 يناير 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 7 يناير 2024 في البطولات العالمية والعربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه أكثر من مباراة قوية وهامة في العام الجديد.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأحد 7 يناير 2024 حيث نستكمل الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإيطالي، حيث يحل ميلان ضيفاً على إيمبولي ويوفنتوس في مواجهة ساليرنيتانا، كما سنتابع دور الـ64 من كأس الاتحاد الإنجليزي، ونهائي مُبكر بين آرسنال وليفربول، بينما يستضيف مانشستر سيتي فريق هدرسفيلد.

وفي كأس ملك إسبانيا، يخوض برشلونة مواجهته أمام بارباسترو، في حين يلتقي ريال سوسيداد بفريق مالاجا، كما يلتقي باريس سان جيرمان بيو إس ريفيل في دور الـ64 من كأس فرنسا.

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ولن ينتهي اليوم عند هذا الحد، حيث سنكون على موعد مع أكثر من مباراة ودية هامة ضمن استعدادات فرق الشمال الإفريقي لنهائيات كأس الأمم الإفريقية، والتي يخوض فيها منتخب مصر مباراته الودية أمام تنزانيا، بينما تم إلغاء مباراة المنتخب المغربي ضد منتخب جامبيا، كما يخوض منتخب فلسطين مباراته أمام أوزبكستان.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 7 يناير 2024 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأحد 7 يناير 2024 "07-01-2024"

الدوري الإيطالي - الأسبوع 19

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق إيمبولي - ميلان 13:30 مصر، 14:30 السعودية AD SPORTS Premium 1

Starz Play App خالد الغول أودينيزي - لاتسيو 16:00 مصر، 17:00 السعودية AD SPORTS Premium

Starz Play App غازي العمري تورينو - نابولي 16:00 مصر، 17:00 السعودية AD SPORTS Premium

Starz Play App محمد أبو كبده ساليرنيتانا - يوفنتوس 19:00 مصر، 20:00 السعودية AD SPORTS Premium 1

Starz Play App غازي العمري روما - أتالانتا 21:45 مصر، 22:45 السعودية AD SPORTS Premium 1

Starz Play App خالد الغول

كأس الاتحاد الإنجليزي - دور الـ64

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق وست هام - بريستول 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports HD 2 مضر اليوسف مانشستر سيتي - هدرسفيلد 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports HD 1 أحمد البلوشي آرسنال - ليفربول 18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN Sports HD 1 عصام الشوالي

كأس ملك إسبانيا - دور الـ32

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق راسينج فيرول - إشبيلية 17:00 مصر، 18:00 السعودية SSC SPORT محمد حسين دي سالامانكا - فياريال 19:00 مصر، 20:00 السعودية SSC SPORT أحمد النفيسة قرطاجنة - فالنسيا 20:00 مصر، 21:00 السعودية SSC SPORT حماد العنزي بارباسترو - برشلونة 22:00 مصر، 23:00 السعودية SSC SPORT مشاري القرني مالاجا - ريال سوسييداد 22:00 مصر، 23:00 السعودية SSC SPORT راشد الدوسري

كأس فرنسا - دور الـ64

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق ثيونفيل لوسيتانوس - مارسيليا 15:30 مصر، 16:30 السعودية beIN Sports HD 3 محمد بركات ريفيل - باريس سان جيرمان 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports HD 1 جواد بدة

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