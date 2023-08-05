جدول مباريات اليوم الأحد 6 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة

يستعرض معكم "جول | Goal" مواجهات هذا اليوم الذي سنتابع فيه العديد من اللقاءات الهامة، في ظل سيطرة كأس العالم للسيدات والبطولة العربية على المشاهدة الجماهيرية.
ونعرض لكم مباريات اليوم الأحد 6 أغسطس 2023 حيث نتابع مباراتين غاية في الأهمية في ثمن نهائي كأس الملك سلمان، والتي يتواجه فيها الرجاء والنصر، بينما يلتقي الشباب والوحدة الإماراتي.
كما سنتابع بطولة درع المجتمع الإنجليزي، والتي تُعرف سابقاً باسم الدرع الخيرية، والتي يتواجه فيها آرسنال ضد مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي وبطل كأس الاتحاد، لذا يُشارك الجانرز كونه وصيف الدوري.
وبالإضافة إلى متابعتنا لأكثر من ودية هامة ضمن استعدادات الفرق للموسم الكروي الجديد، نتابع أيضاً مباريات دور الـ16 من كأس العالم للسيدات 2023 الذي حظى بالكثير من المتابعة هذا العام.
اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023
جدول مباريات اليوم الأحد 6 أغسطس 2023 "06-08-2023"
كأس العالم للسيدات - دور الـ16
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
هولندا - جنوب إفريقيا
|05:00 مصر والسعودية
|beIN Sports 1 HD Premium
|السويد - الولايات المتحدة
|12:00 مصر والسعودية
|beIN Sports 1 HD Premium
كأس الملك سلمان - ربع النهائي
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|الرجاء - النصر
|18:00 مصر والسعودية
|SSC. شاهد VIP
|الشباب السعودي - الوحدة الإماراتي
|21:00 مصر والسعودية
|SSC. شاهد VIP
درع المجتمع الإنجليزي - الدرع الخيرية
|المباراة
|الموعد
|القنوات الناقلة
|آرسنال - مانشستر سيتي
|18:00 مصر والسعودية
|beiN Sports Premium 1
المباريات الودية التحضيرية - أندية
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|المباراة
|الموعد
|القنوات الناقلة
|أتلتيكو مدريد - إشبيلية
|05:00 مصر والسعودية
|-
|توتنهام - شاختار
|16:00 مصر والسعودية
|-
|مانشستر يونايتد - أتليتك بيلباو
|18:00 مصر والسعودية
|-
|بروسيا دورتموند - أياكس امستردام
|18:00 مصر والسعودية
|-
|نابولي - أوجسبورج
|19:30 مصر والسعودية
|-