تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 5 يناير 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية والأوروبية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير والكثير من المباريات القوية والمثيرة والتي على قدر عال من الأهمية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأحد 5 يناير 2025، حيث ننتظر متابعة ديربي الشمال الغربي بين ليفربول ومانشستر يونايتد ضمن الجولة 20 من الدوري الإنجليزي، كما نتابع مباراة بيراميدز والترجي في دوري أبطال إفريقيا، ونتابع أيضاً لقاء الزمالك والمصري في الكونفدرالية الإفريقية، بالاضافة إلى مواجهات كثيرة في الدوريات والكؤوس مثل الدوري الإيطالي، الفرنسي، دوري يلو السعودي، كأس السوبر الفرنسي وكأس ملك إسبانيا.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 5 يناير 2025 والقنوات الناقلة.

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كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأحد 5 يناير 2025؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدتها مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى الدوري الإنجليزي، والدورري الفرنسي، كأس السوبر الفرنسي، وكذلك دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية الإفريقية.

وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى بطولة كأس ملك إسبانيا.

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم الأحد 5 يناير 2025 "05-01-2025"

الدوري الإنجليزي - الجولة 20

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق فولهام - إيبسويتش تاون 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports 2 عبد الله الغامدي ليفربول - مانشستر يونايتد 18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN Sports 1 علي سعيد الكعبي

الدوري الفرنسي - الجولة 16

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق لانس - تولوز 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports 5 مصطفى العلوان مارسيليا - لوهافر 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports 4 محمد بركات

الدوري الإيطالي - الجولة 19

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق مونزا - كالياري 13:30 مصر، 14:30 السعودية AD Sports Premium 1 ميشيل سعد ليتشي - جنوى 16:00 مصر، 17:00 السعودية AD Sports Premium 1 أحمد الخير تورينو - بارما 19:00 مصر، 20:00 السعودية AD Sports Premium 1 خالد الغول روما - لاتسيو 21:45 مصر، 22:45 السعودية AD Sports Premium 1 عامر عبد الله

كأس السوبر الفرنسي - النهائي

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق باريس سان جيرمان - موناكو 18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN Sports 4 حسن العيدروس الكأس 1 خليل البلوشي

دوري أبطال إفريقيا - الجولة 4

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق بيراميدز - الترجي 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports 6 محمد بركات ساجرادا - دجوليبا 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports 8 أحمد عبده الهلال - مولودية الجزائر 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 6 علي محمد علي

كأس ملك إسبانيا - دور الـ 32

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق اورينسي - بلد الوليد 13:00 مصر، 14:00 السعودية SSC 1 HD فهد العنزي إلتشي - لاس بالماس 13:00 مصر، 14:00 السعودية SSC Extra 1 HD عائد العصيمي بونفيرادينا - ريال سوسييداد 16:30 مصر، 17:30 السعودية SSC 1 HD أحمد النفيسة راسينج سانتاندير - سيلتا فيجو 16:30 مصر، 17:30 السعودية SSC Extra 2 HD عبد العزيز الزيد قرطاجنة - ليجانيس 16:30 مصر، 17:30 السعودية SSC Extra 1 HD علي الربيع

كأس مصر - دور الـ32

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق مودرن سبورت - الشمس 14:30 مصر، 15:30 السعودية OnTime Sports 1 زياد الدكروري غزل المحلة - سبورتنج 14:30 مصر، 15:30 السعودية OnTime Sports 2 هشام فرحات الاتحاد - تيم 17:30 مصر، 18:30 السعودية OnTime Sports 1 محمد الغياتي

دوري يلو - الجولة 15

المباراة الموعد القنوات الناقلة العربي - الصفا 15:35 السعودية، 14:35 مصر السعودية الرياضية العدالة - الباطن 17:45 السعودية، 16:45 مصر السعودية الرياضية

كأس الكونفدرالية الإفريقية - الجولة 4