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Liverpool FC v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport
أحمد جمال

جدول مباريات اليوم الأحد 5 يناير 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين

الدوري الإنجليزي الممتازالقنوات الناقلةليفربول v مانشستر يونايتدكأس مصردوري أبطال إفريقياالدوري الإيطاليكأس ملك إسبانياالدوري الفرنسيليفربولمانشستر يونايتدباريس سان جيرمان v موناكوباريس سان جيرمانموناكوكأس الأبطال الفرنسيبيراميدز v الترجيبيراميدزالترجيالمصري v الزمالكالمصريالزمالككأس الاتحاد الكونفيدرالي الأفريقي

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 5 يناير 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية والأوروبية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير والكثير من المباريات القوية والمثيرة والتي على قدر عال من الأهمية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأحد 5 يناير 2025، حيث ننتظر متابعة ديربي الشمال الغربي بين ليفربول ومانشستر يونايتد ضمن الجولة 20 من الدوري الإنجليزي، كما نتابع مباراة بيراميدز والترجي في دوري أبطال إفريقيا، ونتابع أيضاً لقاء الزمالك والمصري في الكونفدرالية الإفريقية، بالاضافة إلى مواجهات كثيرة في الدوريات والكؤوس مثل الدوري الإيطالي، الفرنسي، دوري يلو السعودي، كأس السوبر الفرنسي وكأس ملك إسبانيا.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 5 يناير 2025 والقنوات الناقلة.

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كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأحد 5 يناير 2025؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدتها مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى الدوري الإنجليزي، والدورري الفرنسي، كأس السوبر الفرنسي، وكذلك دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية الإفريقية.

وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى بطولة كأس ملك إسبانيا.

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

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جدول مباريات اليوم الأحد 5 يناير 2025 "05-01-2025"

الدوري الإنجليزي - الجولة 20

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
فولهام - إيبسويتش تاون16:00 مصر، 17:00 السعوديةbeIN Sports 2عبد الله الغامدي
ليفربول - مانشستر يونايتد18:30 مصر، 19:30 السعوديةbeIN Sports 1علي سعيد الكعبي

الدوري الفرنسي - الجولة 16

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
لانس - تولوز16:00 مصر، 17:00 السعوديةbeIN Sports 5مصطفى العلوان
مارسيليا - لوهافر21:45 مصر، 22:45 السعوديةbeIN Sports 4محمد بركات

الدوري الإيطالي - الجولة 19

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
مونزا - كالياري13:30 مصر، 14:30 السعوديةAD Sports Premium 1ميشيل سعد
ليتشي - جنوى16:00 مصر، 17:00 السعوديةAD Sports Premium 1أحمد الخير
تورينو - بارما19:00 مصر، 20:00 السعوديةAD Sports Premium 1خالد الغول
روما - لاتسيو21:45 مصر، 22:45 السعوديةAD Sports Premium 1عامر عبد الله

كأس السوبر الفرنسي - النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
باريس سان جيرمان - موناكو18:30 مصر، 19:30 السعوديةbeIN Sports 4حسن العيدروس
الكأس 1خليل البلوشي

دوري أبطال إفريقيا - الجولة 4

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
بيراميدز - الترجي18:00 مصر، 19:00 السعوديةbeIN Sports 6محمد بركات
ساجرادا - دجوليبا18:00 مصر، 19:00 السعوديةbeIN Sports 8أحمد عبده
الهلال - مولودية الجزائر21:00 مصر، 22:00 السعوديةbeIN Sports 6علي محمد علي

كأس ملك إسبانيا - دور الـ 32

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
اورينسي - بلد الوليد13:00 مصر، 14:00 السعوديةSSC 1 HDفهد العنزي
إلتشي - لاس بالماس13:00 مصر، 14:00 السعوديةSSC Extra 1 HDعائد العصيمي
بونفيرادينا - ريال سوسييداد16:30 مصر، 17:30 السعوديةSSC 1 HDأحمد النفيسة
راسينج سانتاندير - سيلتا فيجو16:30 مصر، 17:30 السعوديةSSC Extra 2 HDعبد العزيز الزيد
قرطاجنة - ليجانيس16:30 مصر، 17:30 السعوديةSSC Extra 1 HDعلي الربيع

كأس مصر - دور الـ32

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
مودرن سبورت - الشمس14:30 مصر، 15:30 السعوديةOnTime Sports 1زياد الدكروري
غزل المحلة - سبورتنج14:30 مصر، 15:30 السعوديةOnTime Sports 2هشام فرحات
الاتحاد - تيم17:30 مصر، 18:30 السعوديةOnTime Sports 1محمد الغياتي

دوري يلو - الجولة 15

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
العربي - الصفا15:35 السعودية، 14:35 مصرالسعودية الرياضية
العدالة - الباطن17:45 السعودية، 16:45 مصرالسعودية الرياضية

كأس الكونفدرالية الإفريقية - الجولة 4

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
المصري - الزمالك18:00 مصر، 19:00 السعوديةbeIN Sports 3محمد فوزي
أنييمبا - بلاك بولز18:00 مصر، 19:00 السعوديةbeIN Sports Xtra 1جواد بدة
أسيك ميموزا - اتحاد العاصمة18:00 مصر، 19:00 السعوديةbeIN Sports 7محمد المبروكي
جراف دي داكار - أورابا18:00 مصر، 19:00 السعوديةbeIN Sports Xtra 2باسم الزير
الصفاقسي - سيمبا18:00 مصر، 19:00 السعوديةbeIN Sports 9نوفل باشي
النادي القسنطيني - برافوش21:00 مصر، 22:00 السعوديةbeIN Sports 5محمد المبروكي
الملعب المالي - نهضة بركان21:00 مصر، 22:00 السعوديةbeIN Sports 3جواد بدة

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