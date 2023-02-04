جدول مباريات اليوم الأحد 5 فبراير 2023 والقنوات الناقلة

أحمد جمال
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Lautaro Martinez Milan Inter Italian SuperCupGetty
الدوري الإسباني - لا ليجاالدوري الإنجليزي الممتازبرشلونة vs إشبيليةبرشلونةتوتنهام vs مانشستر سيتيريال مايوركا vs ريال مدريدالدوري الإيطالي - سيري آإنتر ميلان vs ميلانريال مدريدريال مايوركاجيرونا vs فالنسياإشبيليةجيرونافالنسياريال سوسيداد vs بلد الوليدريال سوسيدادبلد الوليدتوتنهاممانشستر سيتينوتينغهام فورست vs ليدز يونايتدنوتنغهام فورستليدز يونايتدإنتر ميلانميلانسبيزيا vs نابوليسبيزيانابوليسيرميكا كليوباترا vs إنبيسيراميكا كليوباتراإنبيالدوري المصري الممتازغزل المحلة vs حرس الحدودغزل المحلةحرس الحدودالاتحاد السكندري vs الإسماعيليالاتحاد السكندريالإسماعيليالداخلية vs أسوانالداخليةأسوان

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 5 فبراير 2023 في البطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

نستعرض معكم مبارايات اليوم الأحد 5 فبراير 2023، حيث نشاهد فيها مبارايات هامة ضمن الجولة الـ20 من الدوري الإسباني، حيث يلتقي برشلونة وإشبيلية، بينما يحل ريال مدريد ضيفاً على ريال مايوركا.

كما سنكون على موعد مع مبارايات ضمن الجولة 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي أهمها مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام هوتسبير.

ولن تتوقف مواجهات يوم الأحد 5 فبراير عند هذا الحد، فستكون هناك أيضاً ملحمة كروية لمتابعتها في الدوري الإيطالي، حيث سنتابع الديربي الأشرس في إيطاليا وهو ديربي ميلانو بين ميلان والإنتر، في حين يحل نابولي ضيفاً ثقيلاً على سبيزيا.

بالإضافة إلى مباريات الجولة الـ17 من الدوري المصري الممتاز.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 5 فبراير 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأحد 5 فبراير 2023 "5-2-2023"

الدوري الإسباني - الجولة 20

المباراةالموعدالقناة الناقلة
ريال مايوركا - ريال مدريد15:00 مصر، 16:00 السعوديةbeIN Sports HD 1
جيرونا - فالنسيا17:15 مصر، 18:15 السعوديةbeIN Sports HD 1
ريال سوسييداد - بلد الوليد19:30 مصر، 20:30 السعوديةbeIN Sports HD 1
برشلونة - إشبيلية22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports HD 1

الدوري الإنجليزي - الجولة 22

المباراةالموعدالقناة الناقلة
نوتنجهام فورست - ليدز يونايتد16:00 مصر، 17:00 السعوديةbeIN Sports 1 HD Premium
توتنهام هوتسبير - مانشستر سيتي18:30 مصر، 19:30 السعوديةbeIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإيطالي - الجولة 21

المباراةالموعدالقناة الناقلة
سبيزيا - نابولي13:30 مصر، 14:30 السعوديةStarz Play App
الإنتر - ميلان21:45 مصر، 22:45 السعوديةAD SPORTS Premium 1
Starz Play App

الدوري المصري – الجولة 17

اختيارات المحررين

المباراةالموعدالقناة الناقلة
الداخلية - أسوان14:45 مصر، 15:45 السعوديةOnTime Sport 2
غزل المحلة - حرس الحدود14:45 مصر، 15:45 السعوديةOnTime Sport 1
سيراميكا كليوباترا- إنبي19:00 مصر، 20:00 السعوديةOnTime Sport 2
الاتحاد السكندري - الإسماعيلي19:00 مصر، 20:00 السعوديةOnTime Sport 1
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