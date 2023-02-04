جدول مباريات اليوم الأحد 5 فبراير 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 5 فبراير 2023 في البطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

نستعرض معكم مبارايات اليوم الأحد 5 فبراير 2023، حيث نشاهد فيها مبارايات هامة ضمن الجولة الـ20 من الدوري الإسباني، حيث يلتقي برشلونة وإشبيلية، بينما يحل ريال مدريد ضيفاً على ريال مايوركا.

كما سنكون على موعد مع مبارايات ضمن الجولة 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي أهمها مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام هوتسبير.

ولن تتوقف مواجهات يوم الأحد 5 فبراير عند هذا الحد، فستكون هناك أيضاً ملحمة كروية لمتابعتها في الدوري الإيطالي، حيث سنتابع الديربي الأشرس في إيطاليا وهو ديربي ميلانو بين ميلان والإنتر، في حين يحل نابولي ضيفاً ثقيلاً على سبيزيا.

بالإضافة إلى مباريات الجولة الـ17 من الدوري المصري الممتاز.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 5 فبراير 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأحد 5 فبراير 2023 "5-2-2023"

الدوري الإسباني - الجولة 20

المباراة الموعد القناة الناقلة ريال مايوركا - ريال مدريد 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD 1 جيرونا - فالنسيا 17:15 مصر، 18:15 السعودية beIN Sports HD 1 ريال سوسييداد - بلد الوليد 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 1 برشلونة - إشبيلية 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري الإنجليزي - الجولة 22

المباراة الموعد القناة الناقلة نوتنجهام فورست - ليدز يونايتد 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium توتنهام هوتسبير - مانشستر سيتي 18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإيطالي - الجولة 21

المباراة الموعد القناة الناقلة سبيزيا - نابولي 13:30 مصر، 14:30 السعودية Starz Play App الإنتر - ميلان 21:45 مصر، 22:45 السعودية AD SPORTS Premium 1

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الدوري المصري – الجولة 17