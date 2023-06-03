جدول مباريات اليوم الأحد 4 يونيو 2023 والقنوات الناقلة

يستعرض معكم Goal النسخة العربية مباريات هذا اليوم الكروي الممتع، حيث سنتابع سوياً مباريات هامة ضمن الجولات الأخيرة من الدوريات الكبرى، والتي يسعى فيها الفرق لتجنب الهبوط، بالإضافة إلى البطولة الأفريقية الأهم في القارة السمراء التي سنستمتع بها اليوم.
ونبدأ حديثنا عن مباريات اليوم الأحد 4 يونيو 2023 مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أوروبا، بين الأهلي المصري والوداد المغربي، والتي تُقام في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة في استاد القاهرة، على أن تكون مباراة الإياب في الحادي عشر من الشهر الحالي بالمغرب.
كما سنتابع أيضاً مباريات الجولة الـ38 والأخيرة من الدوري الإسباني الذي تم تحديد البطل والمتأهلين للبطولات الأوروبية، كما تم تحديد الفرق الهابطة باستثناء بلد الوليد الذي ما أن استطاع الانتصار على خيتافي فسيتم غربلة المراكز من المركز الثالث عشر وحتى السابع عشر ليتقرر ثالث الهابطين رفقة إسبانيول وإلتشي، وبالحديث عن مباريات الجولة فيخوض برشلونة مباراته ضد سيلتا فيجو، بينما يواجه ريال مدريد أتلتيك بيلباو.
وعلى غرار الدوري الإسباني تخوض فرق الدوري الإيطالي مباراتهم الأخيرة ضمن الجولة 38، حيث يلتقي نابولي بسامبدوريا، يوفنتوس ضد أودينيزي، ميلان ضد فيرونا وروما ضد سبيتسيا، وكما هو الحال في إسبانيا، يكون في إيطاليا، حيث تم تحديد البطل والمتأهلين للبطولات الأوروبية والفرق الهابطة باستثناء ثالث الهابطين والذي سيكون إما فيرونا أو سبيتسيا.
جدول مباريات اليوم الأحد 4 يونيو 2023 "4-6-2023"
دوري أبطال أفريقيا - النهائي (مباراة الذهاب)
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|الأهلي - الوداد
|21:00 مصر والسعودية
|beIN Sports HD 4
الدوري الإسباني - الجولة 38
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|ريال مايوركا - رايو فاييكانو
|21:30 مصر والسعودية
|beIN Sports 3 HD Premium
|ريال سوسييداد - إشبيلية
|21:30 مصر والسعودية
|beIN Sports HD 2
|ريال مدريد - أتلتيك بيلباو
|21:30 مصر والسعودية
|beIN Sports HD 1
|فياريال - أتلتيكو مدريد
|21:30 مصر والسعودية
|beIN Sports HD 3
|أوساسونا - جيرونا
|21:30 مصر والسعودية
|beIN Sports HD 7
|ريال بيتيس - فالنسيا
|22:00 مصر والسعودية
|beIN Sports HD 2
|سيلتا فيجو - برشلونة
|22:00 مصر والسعودية
|beIN Sports HD 1
|بلد الوليد - خيتافي
|22:00 مصر والسعودية
|beIN Sports HD 3
|إلتشي - قاديش
|22:00 مصر والسعودية
|beIN Sports 3 HD Premium
|إسبانيول - ألميريا
|22:00 مصر والسعودية
|beIN Sports HD 7
الدوري الايطالي - الجولة 38
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|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|نابولي - سامبدوريا
|19:30 مصر والسعودية
|AD SPORTS Premium 1
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|أتالانتا - مونزا
|22:00 مصر والسعودية
|Starz Play App
|ليتشي - بولونيا
|22:00 مصر والسعودية
|Starz Play App
|ميلان - هيلاس فيرونا
|22:00 مصر والسعودية
|AD SPORTS Premium 1
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|روما - سبيتسيا
|22:00 مصر والسعودية
|AD SPORTS Premium 2
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|أودينيزي - يوفنتوس
|22:00 مصر والسعودية
|Starz Play App