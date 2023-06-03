جدول مباريات اليوم الأحد 4 يونيو 2023 والقنوات الناقلة

أحمد جمال
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دوري أبطال أفريقياالأهلي vs الوداد الرياضيالأهليالدوري الإسباني - لا ليجاالوداد الرياضيالدوري الإيطالي - سيري آريال مدريد vs أتليتيكو بلباوريال مدريدأتليتيكو بلباوسيلتا فيغو vs برشلونةسيلتا فيغوبرشلونةريال بيتيس vs فالنسياريال بيتيسفالنسيابلد الوليد vs خيتافيبلد الوليدخيتافيإسبانيول vs ألميرياإسبانيولألميرياريال سوسيداد vs إشبيليةريال سوسيدادإشبيليةفياريال vs أتليتكو مدريدفياريالأتليتكو مدريدأوساسونا vs جيروناأوساسوناجيروناريال مايوركا vs رايو فاييكانوريال مايوركارايو فاييكانوإلتشي vs قادشإلتشيقادشميلان vs هيلاسميلانهيلاسروما vs سبيزياروماسبيزياأودينيزي vs يوفنتوسأودينيزييوفنتوسنابولي vs سامبدوريانابوليسامبدورياليتشي vs بولونياليتشيبولونياأتالانتا vs مونزا برياندزاأتالانتامونزا برياندزا

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 4 يونيو 2023 في البطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم Goal النسخة العربية مباريات هذا اليوم الكروي الممتع، حيث سنتابع سوياً مباريات هامة ضمن الجولات الأخيرة من الدوريات الكبرى، والتي يسعى فيها الفرق لتجنب الهبوط، بالإضافة إلى البطولة الأفريقية الأهم في القارة السمراء التي سنستمتع بها اليوم.

ونبدأ حديثنا عن مباريات اليوم الأحد 4 يونيو 2023 مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أوروبا، بين الأهلي المصري والوداد المغربي، والتي تُقام في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة في استاد القاهرة، على أن تكون مباراة الإياب في الحادي عشر من الشهر الحالي بالمغرب.

كما سنتابع أيضاً مباريات الجولة الـ38 والأخيرة من الدوري الإسباني الذي تم تحديد البطل والمتأهلين للبطولات الأوروبية، كما تم تحديد الفرق الهابطة باستثناء بلد الوليد الذي ما أن استطاع الانتصار على خيتافي فسيتم غربلة المراكز من المركز الثالث عشر وحتى السابع عشر ليتقرر ثالث الهابطين رفقة إسبانيول وإلتشي، وبالحديث عن مباريات الجولة فيخوض برشلونة مباراته ضد سيلتا فيجو، بينما يواجه ريال مدريد أتلتيك بيلباو.

وعلى غرار الدوري الإسباني تخوض فرق الدوري الإيطالي مباراتهم الأخيرة ضمن الجولة 38، حيث يلتقي نابولي بسامبدوريا، يوفنتوس ضد أودينيزي، ميلان ضد فيرونا وروما ضد سبيتسيا، وكما هو الحال في إسبانيا، يكون في إيطاليا، حيث تم تحديد البطل والمتأهلين للبطولات الأوروبية والفرق الهابطة باستثناء ثالث الهابطين والذي سيكون إما فيرونا أو سبيتسيا.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 4 يونيو 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأحد 4 يونيو 2023 "4-6-2023"

دوري أبطال أفريقيا - النهائي (مباراة الذهاب)

المباراةالموعدالقناة الناقلة
الأهلي - الوداد21:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 4

الدوري الإسباني - الجولة 38

المباراةالموعدالقناة الناقلة
ريال مايوركا - رايو فاييكانو21:30 مصر والسعوديةbeIN Sports 3 HD Premium
ريال سوسييداد - إشبيلية21:30 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 2
ريال مدريد - أتلتيك بيلباو21:30 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 1
فياريال - أتلتيكو مدريد21:30 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 3
أوساسونا - جيرونا21:30 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 7
ريال بيتيس - فالنسيا22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 2
سيلتا فيجو - برشلونة22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 1
بلد الوليد - خيتافي22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 3
إلتشي - قاديش22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 3 HD Premium
إسبانيول - ألميريا22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 7

الدوري الايطالي - الجولة 38

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  • 35%إرلينج هالاند
  • 4%هاري كين
  • 11%روبرت ليفاندوفسكي
  • 12%كيليان مبابي
  • 6%فيكتور أوسيمين
812173 الأصوات

اختيارات المحررين

المباراةالموعدالقناة الناقلة
نابولي - سامبدوريا19:30 مصر والسعوديةAD SPORTS Premium 1
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أتالانتا - مونزا22:00 مصر والسعوديةStarz Play App
ليتشي - بولونيا22:00 مصر والسعوديةStarz Play App
ميلان - هيلاس فيرونا22:00 مصر والسعوديةAD SPORTS Premium 1
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روما - سبيتسيا22:00 مصر والسعوديةAD SPORTS Premium 2
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أودينيزي - يوفنتوس22:00 مصر والسعوديةStarz Play App

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