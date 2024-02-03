جدول مباريات اليوم الأحد 4 فبراير 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 4 فبراير 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه أكثر من مباراة قوية وهامة في العام الجديد.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأحد 4 فبراير 2024 حيث نتابع لقاءات ضمن الجولة 23 من الدور الإنجليزي، والتي ينتظرنا بها قمة من العيار الثقيل بين آرسنال وليفربول، بالإضافة إلى مواجهة مانشستر يونايتد ضد وست هام، ولقاء تشيلسي ضد وولفرهامبتون.

وفي الدوري الإسباني نتابع أكثر من لقاء هام، ولكن بالطبع ستكون أهمها مباراة ديربي مدريد ما بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في الجولة الثالثة والعشرين، كما سنتابع الاتحاد في ضيافة الفيصلي في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بالإضافة إلى أكثر من مباراة هامة في الدوري الإيطالي والفرنسي.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 4 فبراير 2024 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأحد 4 فبراير 2024 "04-02-2024"

الدوري الإنجليزي - الجولة 23

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق مانشستر يونايتد - وست هام 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN SPORTS 1 حفيظ دراجي تشيلسي - وولفرهامبتون 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN SPORTS 2 علي محمد علي بورنموث - نوتنجهام فورست 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN SPORTS 6 نوفل باشي آرسنال - ليفربول 18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN SPORTS 1 حسن العيدروس

الدوري الإسباني - الأسبوع الـ23

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق فياريال - قادش 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN SPORTS 3 منتصر الأزهري أوساسونا - سيلتا فيجو 17:15 مصر، 18:15 السعودية beIN SPORTS 3 محمد المبروكي ريال بيتيس - خيتافي 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN SPORTS 3 عادل خلو ريال مدريد - أتلتيكو مدريد 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS 1 عصام الشوالي

كأس خادم الحرمين الشريفين - ربع النهائي

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق الفيصلي - الاتحاد 17:15 مصر، 18:15 السعودية SSC SPORT 1 فارس عوض

الدوري الإيطالي - الجولة 23

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق نابولي - هيلاس فيرونا 16:00 مصر، 17:00 السعودية StarzPlay خالد الغول أتالانتا - لاتسيو 19:00 مصر، 20:00 السعودية StarzPlay محمد أبو كبده الإنتر - يوفنتوس 21:45 مصر، 22:45 السعودية StarzPlay خالد الغول

الدوري الفرنسي - الأسبوع 20