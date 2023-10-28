جدول مباريات اليوم الأحد 29 أكتوبر 2023 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 29 أكتوبر 2023 في البطولات العالمية والعربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات الهامة والحماسية، في نهاية شهر أكتوبر الذي يحفل باللقاءات القوية والممتعة سواء على المستوى الأوروبي أو المستوى العربي والإفريقي.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأحد 29 أكتوبر 2023 حيث نتابع الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي، والتي من أهمها بالطبع ديربي مانشستر، ما بين مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي، كما سنشاهد ليفربول في مواجهة نوتنجهام فورست.

وفي الدوري الإسباني يخوض أتلتيكو مدريد مباراته ضد ديبورتيفو ألافيس ضمن الجولة الـ11، ليس هذا فقط فنحن على موعد مع أكثر من مباراة قوية لعشاق الدوري الإيطالي، حيث يحل روما ضيفاً على الإنتر، بينما يستضيف نابولي فريق ميلان ضمن الأسبوع العاشر من السيري آ.

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ولعشاق كرة شمال إفريقيا وعشاق النادي الأهلي على الخصوص، فالمارد الأحمر يقاتل من أجل النسخة الأولى من بطولة السوبر ليج الإفريقي، حيث يلتقي بماميلودي صن داونز ضمن ذهاب نصف النهائي، بينما يخوض الوداد والرجاء مباراتهم التاريخية ضمن نفس الدور.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 29 أكتوبر 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأحد 29 أكتوبر 2023 "29-10-2023"

الدوري الإنجليزي - الجولة العاشرة

المباراة الموعد معلق المباراة القناة الناقلة وست هام - إيفرتون 15:00 مصر، 16:00 السعودية باسم الزير beIN Sports HD 6 برايتون - فولهام 16:00 مصر، 17:00 السعودية أحمد عبده beIN Sports HD Xtra 2 ليفربول - نوتنجهام فورست 16:00 مصر، 17:00 السعودية أحمد البلوشي beIN Sports HD 2 أستون فيلا - لوتون تاون 16:00 مصر، 17:00 السعودية علي محمد علي beIN Sports HD Xtra 1 مانشستر يونايتد - مانشستر سيتي 17:30 مصر، 18:30 السعودية عصام الشوالي beIN Sports HD 1

الدوري الإسباني - الجولة 11

المباراة الموعد معلق المباراة القناة الناقلة ريال بيتيس - أوساسونا 15:00 مصر، 16:00 السعودية محمد مبروكي beIN Sports HD 3 رايو فاييكانو - ريال سوسييداد 17:15 مصر، 18:15 السعودية منتصر الأزهري beIN Sports HD 3 أتلتيك بيلباو - فالنسيا 19:30 مصر، 20:30 السعودية محمد السعدي beIN Sports HD 3 أتلتيكو مدريد - ديبورتيفو ألافيس 22:00 مصر، 23:00 السعودية أحمد البلوشي beIN Sports HD 3

السوبر ليج الإفريقي - ذهاب نصف النهائي

المباراة الموعد معلق المباراة القناة الناقلة ماميلودي صن داونز - الأهلي 15:00 مصر، 16:00 السعودية أيمن الكاشف

خليل البلوشي

عامر عبد الله

عيسى الحربين

سفيان الرشيدي OnTime Sports 1

beIN Sports HD 1

أبو ظبي الرياضية

SSC Sport 1 HD

المغربية الرياضية الوداد المغربي - الترجي التونسي 20:00 مصر، 21:00 السعودية حاتم بطيشة

حسن العيدروس

محمد العدالي

بلال علام

رؤوف خليف OnTime Sports 1

beIN Sports HD 1

المغربية الرياضية

أبو ظبي الرياضية

SSC Sport 1 HD

الدوري الإيطالي - الجولة العاشرة

المباراة الموعد معلق المباراة القناة الناقلة إنتر ميلان - روما 19:00 مصر، 20:00 السعودية محمد الشامسي AD SPORTS Premium 1

Starz Play App نابولي - ميلان 21:45 مصر، 22:45 السعودية حازم عبد السلام AD SPORTS Premium 1

Starz Play App

الدوري الألماني - الجولة التاسعة

المباراة الموعد معلق المباراة القناة الناقلة آينتراخت فرانكفورت - بوروسيا دورتموند 16:30 مصر، 17:30 السعودية خالد الحدي beIN Sports HD 5

الدوري المصري - الجولة الخامسة

المباراة الموعد معلق المباراة القناة الناقلة طلائع الجيش - سيراميكا كليوباترا 19:00 مصر، 20:00 السعودية طارق الأدور OnTime Sports 2

الدوري الفرنسي - الجولة 10