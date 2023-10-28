جدول مباريات اليوم الأحد 29 أكتوبر 2023 والقنوات الناقلة والمعلقين

أحمد جمال
Marcus Rashford Man United Erling Haaland Man City(C)Getty Images
الدوري الإنجليزي الممتازالدوري الإسباني - لا ليجامانشستر يونايتد v مانشستر سيتيمانشستر يونايتدمانشستر سيتيليفربول v نوتنغهام فورستليفربولنوتنغهام فورستأتليتكو مدريد v ديبورتيفو ألافيسأتليتكو مدريدديبورتيفو ألافيسماميلودي صنداونز v الأهليماميلودي صنداونزالأهليAfrican Football Leagueالوداد الرياضي v الترجي التونسيالوداد الرياضيالترجي التونسيإنتر ميلان v روماإنتر ميلانروماالدوري الإيطالي - سيري آنابولي v ميلاننابوليميلانبريست v باريس سان جيرمانبريستباريس سان جيرمانالدوري الفرنسي - ليج 1

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 29 أكتوبر 2023 في البطولات العالمية والعربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات الهامة والحماسية، في نهاية شهر أكتوبر الذي يحفل باللقاءات القوية والممتعة سواء على المستوى الأوروبي أو المستوى العربي والإفريقي.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأحد 29 أكتوبر 2023 حيث نتابع الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي، والتي من أهمها بالطبع ديربي مانشستر، ما بين مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي، كما سنشاهد ليفربول في مواجهة نوتنجهام فورست.

وفي الدوري الإسباني يخوض أتلتيكو مدريد مباراته ضد ديبورتيفو ألافيس ضمن الجولة الـ11، ليس هذا فقط فنحن على موعد مع أكثر من مباراة قوية لعشاق الدوري الإيطالي، حيث يحل روما ضيفاً على الإنتر، بينما يستضيف نابولي فريق ميلان ضمن الأسبوع العاشر من السيري آ.

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ولعشاق كرة شمال إفريقيا وعشاق النادي الأهلي على الخصوص، فالمارد الأحمر يقاتل من أجل النسخة الأولى من بطولة السوبر ليج الإفريقي، حيث يلتقي بماميلودي صن داونز ضمن ذهاب نصف النهائي، بينما يخوض الوداد والرجاء مباراتهم التاريخية ضمن نفس الدور.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 29 أكتوبر 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأحد 29 أكتوبر 2023 "29-10-2023"

الدوري الإنجليزي - الجولة العاشرة

المباراةالموعدمعلق المباراةالقناة الناقلة
وست هام - إيفرتون15:00 مصر، 16:00 السعوديةباسم الزيرbeIN Sports HD 6
برايتون - فولهام16:00 مصر، 17:00 السعوديةأحمد عبدهbeIN Sports HD Xtra 2
ليفربول - نوتنجهام فورست16:00 مصر، 17:00 السعوديةأحمد البلوشيbeIN Sports HD 2
أستون فيلا - لوتون تاون16:00 مصر، 17:00 السعوديةعلي محمد عليbeIN Sports HD Xtra 1
مانشستر يونايتد - مانشستر سيتي17:30 مصر، 18:30 السعوديةعصام الشواليbeIN Sports HD 1

الدوري الإسباني - الجولة 11

المباراةالموعدمعلق المباراةالقناة الناقلة
ريال بيتيس - أوساسونا15:00 مصر، 16:00 السعوديةمحمد مبروكيbeIN Sports HD 3
رايو فاييكانو - ريال سوسييداد17:15 مصر، 18:15 السعوديةمنتصر الأزهريbeIN Sports HD 3
أتلتيك بيلباو - فالنسيا19:30 مصر، 20:30 السعوديةمحمد السعديbeIN Sports HD 3
أتلتيكو مدريد - ديبورتيفو ألافيس22:00 مصر، 23:00 السعوديةأحمد البلوشيbeIN Sports HD 3

السوبر ليج الإفريقي - ذهاب نصف النهائي

المباراةالموعدمعلق المباراةالقناة الناقلة
ماميلودي صن داونز - الأهلي15:00 مصر، 16:00 السعوديةأيمن الكاشف
خليل البلوشي
عامر عبد الله
عيسى الحربين
سفيان الرشيدي		OnTime Sports 1
beIN Sports HD 1
أبو ظبي الرياضية
SSC Sport 1 HD
المغربية الرياضية
الوداد المغربي - الترجي التونسي20:00 مصر، 21:00 السعوديةحاتم بطيشة
حسن العيدروس
محمد العدالي
بلال علام
رؤوف خليف		OnTime Sports 1
beIN Sports HD 1
المغربية الرياضية
أبو ظبي الرياضية
SSC Sport 1 HD

الدوري الإيطالي - الجولة العاشرة

المباراةالموعدمعلق المباراةالقناة الناقلة
إنتر ميلان - روما19:00 مصر، 20:00 السعوديةمحمد الشامسيAD SPORTS Premium 1
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نابولي - ميلان21:45 مصر، 22:45 السعوديةحازم عبد السلامAD SPORTS Premium 1
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الدوري الألماني - الجولة التاسعة

المباراةالموعدمعلق المباراةالقناة الناقلة
آينتراخت فرانكفورت - بوروسيا دورتموند16:30 مصر، 17:30 السعوديةخالد الحديbeIN Sports HD 5

الدوري المصري - الجولة الخامسة

المباراةالموعدمعلق المباراةالقناة الناقلة
طلائع الجيش - سيراميكا كليوباترا19:00 مصر، 20:00 السعوديةطارق الأدورOnTime Sports 2

الدوري الفرنسي - الجولة 10

المباراةالموعدمعلق المباراةالقناة الناقلة
ستاد بريست - باريس سان جيرمان14:00 مصر، 15:00 السعوديةجواد بدةbeIN Sports HD 4

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