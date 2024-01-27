جدول مباريات اليوم الأحد 28 يناير 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 28 يناير 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

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يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه أكثر من مباراة قوية وهامة في العام الجديد.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأحد 28 يناير 2024 حيث تستمر بطولة كأس آسيا 2023، والتي ندخل في مراحلها النهائية حيث نتابع دور الـ16 والتي يلتقي فيها المنتخب الإماراتي بمنتخب طاجيكستان، بينما يتواجه منتخبي إندونيسيا وأستراليا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي كأس أمم أفريقيا نتابع أيضاً ثمن نهائي البطولة والتي يلتقي فيها منتخب مصر ضد الكونغو الديمقراطية، بينما يتواجه غينيا وغينيا بيساو، كما تُستكمل الجولة 22 من الدوري الإسباني، بالاضافة إلى مباراة ليفربول ونوريتش سيتي في دور الـ32 من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 28 يناير 2024 والقنوات الناقلة.

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جدول مباريات اليوم الأحد 28 يناير 2024 "28-01-2024"

كأس آسيا - دور الـ16

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق أستراليا - إندونيسيا 14:30 السعودية، 15:30 الإمارات beIN ASIAN CUP 1

SSC SPORT 1 HD أحمد البلوشي

محمد حسين طاجيكستان - الإمارات 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات beIN ASIAN CUP 1

SSC SPORT 1 HD عامر الخوذيري

فارس عوض

كأس أمم أفريقيا - دور الـ16

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق غينيا الإستوائية - غينيا 19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN AFCON 1 محمد بركات مصر - الكونغو الدمقراطية 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN AFCON 1 علي محمد علي

الدوري الإسباني - الأسبوع الـ22

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق سيلتا فيجو - جيرونا 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN SPORTS 3 نوفل باشي قادش - أتلتيك بيلباو 17:15 مصر، 18:15 السعودية beIN SPORTS 3 نوفل باشي إشبيلية - أوساسونا 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN SPORTS 3 باسم الزير أتلتيكو مدريد - فالنسيا 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS 3 حفيظ دراجي

كأس الاتحاد الإنجليزي - دور الـ32

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق ليفربول - نوريتش سيتي 16:30 مصر، 17:30 السعودية beIN SPORTS 1 عصام الشوالي نيوبورت كونتي - مانشستر يونايتد 18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN SPORTS 2 جواد بدة

الدوري الإيطالي - الجولة 22

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق لاتسيو - نابولي 19:30 مصر، 17:30 السعودية AD Sports Premium 1

StarzPlay عصام عبده

عادل الأشقر فيورنتينا - الإنتر 21:45 مصر، 22:45 السعودية AD Sports Premium 1

StarzPlay بلال علام

خالد الغول

الدوري الفرنسي - الأسبوع 19

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق باريس سان جيرمان - بريست 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN SPORTS 1 حسن العيدروس

كأس تحدي دبي - بطولة ودية

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق الرجاء الرياضي - ووهان ثري تاونز 14:00 مصر، 15:00 السعودية دبي الرياضية 1

SSC News HD أحمد الشحي

فهد عريشي الأهلي السعودي - الزمالك 18:00 مصر، 19:00 السعودية دبي الرياضية 1

SSC News HD عبد الله السعدي

عبد الله المحيسن

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