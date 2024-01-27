جدول مباريات اليوم الأحد 28 يناير 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

أحمد جمال
Trezeguet Egypt Cape Verde Afcon 2023Getty
كأس آسياكأس أمم إفريقياTajikistan v UAEEgypt v DR CongoTajikistanUAEAustralia v IndonesiaAustraliaIndonesiaEgyptDR CongoEquatorial Guinea v GuineaEquatorial GuineaGuineaLiverpool v Norwich Cityالدوري الإسباني – الليجاLiverpoolNorwich Cityكأس الاتحاد الانجليزيNewport County v Manchester UnitedNewport CountyManchester UnitedAtletico Madrid v ValenciaAtletico MadridValenciaCelta Vigo v GironaCelta VigoGirona

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 28 يناير 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

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يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه أكثر من مباراة قوية وهامة في العام الجديد.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأحد 28 يناير 2024 حيث تستمر بطولة كأس آسيا 2023، والتي ندخل في مراحلها النهائية حيث نتابع دور الـ16 والتي يلتقي فيها المنتخب الإماراتي بمنتخب طاجيكستان، بينما يتواجه منتخبي إندونيسيا وأستراليا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي كأس أمم أفريقيا نتابع أيضاً ثمن نهائي البطولة والتي يلتقي فيها منتخب مصر ضد الكونغو الديمقراطية، بينما يتواجه غينيا وغينيا بيساو، كما تُستكمل الجولة 22 من الدوري الإسباني، بالاضافة إلى مباراة ليفربول ونوريتش سيتي في دور الـ32 من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 28 يناير 2024 والقنوات الناقلة.

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جدول مباريات اليوم الأحد 28 يناير 2024 "28-01-2024"

كأس آسيا - دور الـ16

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
أستراليا - إندونيسيا14:30 السعودية، 15:30 الإماراتbeIN ASIAN CUP 1
SSC SPORT 1 HD		أحمد البلوشي
محمد حسين
طاجيكستان - الإمارات19:00 السعودية، 20:00 الإماراتbeIN ASIAN CUP 1
SSC SPORT 1 HD		عامر الخوذيري
فارس عوض

كأس أمم أفريقيا - دور الـ16

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
غينيا الإستوائية - غينيا19:00 مصر، 20:00 السعوديةbeIN AFCON 1محمد بركات
مصر - الكونغو الدمقراطية22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN AFCON 1علي محمد علي

الدوري الإسباني - الأسبوع الـ22

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
سيلتا فيجو - جيرونا15:00 مصر، 16:00 السعوديةbeIN SPORTS 3نوفل باشي
قادش - أتلتيك بيلباو17:15 مصر، 18:15 السعوديةbeIN SPORTS 3نوفل باشي
إشبيلية - أوساسونا19:30 مصر، 20:30 السعوديةbeIN SPORTS 3باسم الزير
أتلتيكو مدريد - فالنسيا22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN SPORTS 3حفيظ دراجي

كأس الاتحاد الإنجليزي - دور الـ32

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
ليفربول - نوريتش سيتي16:30 مصر، 17:30 السعوديةbeIN SPORTS 1عصام الشوالي
نيوبورت كونتي - مانشستر يونايتد18:30 مصر، 19:30 السعوديةbeIN SPORTS 2جواد بدة

الدوري الإيطالي - الجولة 22

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
لاتسيو - نابولي19:30 مصر، 17:30 السعوديةAD Sports Premium 1
StarzPlay		عصام عبده
عادل الأشقر
فيورنتينا - الإنتر21:45 مصر، 22:45 السعوديةAD Sports Premium 1
StarzPlay		بلال علام
خالد الغول

الدوري الفرنسي - الأسبوع 19

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
باريس سان جيرمان - بريست21:45 مصر، 22:45 السعوديةbeIN SPORTS 1حسن العيدروس

كأس تحدي دبي - بطولة ودية

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
الرجاء الرياضي - ووهان ثري تاونز14:00 مصر، 15:00 السعوديةدبي الرياضية 1
SSC News HD		أحمد الشحي
فهد عريشي
الأهلي السعودي - الزمالك18:00 مصر، 19:00 السعوديةدبي الرياضية 1
SSC News HD		عبد الله السعدي
عبد الله المحيسن

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