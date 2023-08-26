جدول مباريات اليوم الأحد 27 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة والمعلقين

أحمد جمال
MP_Bruno Guimaraes_Newcastle vs wataru endo_liverpool(C)Getty Images
الدوري الإنجليزي الممتازالدوري الإسباني - لا ليجانيوكاسل vs ليفربولنيوكاسلليفربولشيفيلد vs مانشستر سيتيشيفيلدمانشستر سيتيبيرنلي vs أستون فيلابيرنليأستون فيلافياريال vs برشلونةفياريالبرشلونةفالنسيا vs أوساسونافالنسياأوساسوناأتليتيكو بلباو vs ريال بيتيسأتليتيكو بلباوريال بيتيسيوفنتوس vs بولونيايوفنتوسبولونياالدوري الإيطالي - سيري آنابولي vs ساسوولونابوليساسوولولاتسيو vs جنوىلاتسيوجنوىبايرن ميونخ vs أوجسبورجبايرن ميونخأوجسبورجالدوري الألماني - بوندسليجاماينتس vs آينرتخت فرانكفورتماينتسآينرتخت فرانكفورتنيس vs ليوننيسليونالدوري الفرنسي - ليج 1لوريان vs ليللوريانليلستاد رين vs لو هافرستاد رينلو هافرالقيصومة vs الجندلالقيصومةالجندلدوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى السعوديHajer vs Al Safaهجرالصفاالقادسية vs الباطنالقادسيةالباطن

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 27 أغسطس 2023 في البطولات العالمية والعربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات الهامة والحماسية، سواء على المستوى الأوروبي أو المستوى العربي.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأحد 27 أغسطس 2023 حيث نتابع مباريات ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث نتابع مباراة ليفربول ضد نيوكاسل، ومباراة مانشستر سيتي ضد شيفيلد يونايتد.

ومن البطولة الإنجليزية إلى الدوري الإسباني حيث نتابع مواجهة برشلونة وفياريال ومباراة فالنسيا ضد أوساسونا، ولعشاق الدوري الإيطالي ستكون هناك مباراة ليوفينتوس ضد بولونيا، ونابولي في مواجهة ساسوولو ضمن الجولة الثانية من السيري آ، بالإضافة إلى مباريات الجولة الثالثة من دوري يلو السعودي.

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  • 85465جود بيلينجهام
  • 7201كريستوفر نكونكو
  • 6670دومينيك سوبوسلاي
  • 4662ميسون ماونت
  • 4998ساندرو تونالي
  • 21820صفقة أخرى
130816 الأصوات
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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 27 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأحد 27 أغسطس 2023 "27-08-2023"

الدوري الإنجليزي - الجولة الثالثة

المباراةالموعدمعلق المباراةالقناة الناقلة
بيرنلي - استون فيلا16:00 مصر والسعودية-beIN Sports 2 HD Premium
شيفيلد يونايتد - مانشستر سيتي16:00 مصر والسعوديةعلي محمد عليbeIN Sports 1 HD Premium
نيوكاسل يونايتد - ليفربول18:30 مصر والسعوديةعصام الشواليbeIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني - الجولة الثالثة

المباراةالموعدمعلق المباراةالقناة الناقلة
فياريال - برشلونة18:30 مصر والسعوديةخالد الحديbeIN Sports HD 1
فالنسيا - أوساسونا20:30 مصر والسعوديةأحمد عبدهbeIN Sports HD 4
أتلتيك بيلباو - ريال بيتيس22:30 مصر والسعوديةأحمد فؤادbeIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي - الجولة الثانية

المباراةالموعدالقناة الناقلة
يوفنتوس - بولونيا19:30 مصر والسعوديةAD SPORTS Premium 1
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نابولي - ساسوولو21:45 مصر والسعوديةAD SPORTS Premium 1
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لاتسيو - جنوى21:45 مصر والسعوديةAD SPORTS Premium 2
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دوري يلو السعودي - الجولة الثالثة

المباراةالموعدالقناة الناقلة
هجر - الصفا18:50 مصر والسعوديةالسعودية الرياضية
القادسية - الباطن18:45 مصر والسعوديةالسعودية الرياضية
القيصومة - الجندل20:40 مصر والسعوديةالسعودية الرياضية

الدوري الفرنسي - الجولة 3

المباراةالموعدالقناة الناقلة
رين - لوهافر14:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 2
لوريان - ليل18:05 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 2
نيس - ليون21:45 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 2

الدوري الألماني - الجولة 2

المباراةالموعدالقناة الناقلة
ماينز 05 - آينتراخت فرانكفورت16:30 مصر والسعوديةbeIN Sports HD Xtra 1
بايرن ميونخ - أوجسبورج18:30 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 3

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