جدول مباريات اليوم الأحد 26 مارس 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 26 مارس 2023 في البطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يوم جديد من أيام التوقف الدولي حيث تتوقف الدوريات الكبرى والدوريات العربية أيضاً ولكن لن تتوقف المتعة، فنحن على موعد مع أكثر من مباراة هامة وأكثر من بطولة هامة للمنتخبات، نسرد تفاصيلها لكم في موقع Goal النسخة العربية.

حيث نستعرض معكم مباريات اليوم الأحد 26 مارس 2023، ونبدأ حديثنا بتصفيات كأس أمم أوروبا المؤهلة ليورو 2024، لنتابع إنطلاق الجولة الثانية من دور المجموعات، لنتابع على وجه الخصوص المجموعة الثالثة حيث مواجهة إنجلترا لمنتخب أوكرانيا، بينما يحل المنتخب الإيطالي ضفاً على مالطة.

كما سنتابع مباراتين ضمن الجولة الرابعة من تصفيات كأس أمم أفريقيا، والتي من بينهما مباراة زامبيا ضد ليسوثو، وفي كأس الرابطة المصرية سنتابع مباراة الزمالك ضد البنك الأهلي، ومباراة بيراميدز ضد إنبي، في حين ينتظر عشاق المغرب العربي المباراة الودية التي تجمع المنتخب المغربي بمنتخب البرازيل.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 26 مارس 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأحد 26 مارس 2023 "26-3-2023"

تصفيات كأس أمم أوروبا - دور المجموعات (الجولة الثانية)

المباراة الموعد القناة الناقلة كازاخستان - الدانمارك 15:00 مصر، 16:00 السعودية UEFA.tv إنجلترا - أوكرانيا 18:00 مصر، 19:00 السعودية UEFA.tv لوكسمبرج - البرتغال 20:45 مصر، 21:45 السعودية UEFA.tv مالطة - إيطاليا 20:45 مصر، 21:45 السعودية UEFA.tv

تصفيات كأس أمم أفريقيا - دور المجموعات (الجولة الرابعة)

المباراة الموعد القناة الناقلة ليسوثو - زامبيا 15:00 مصر، 16:00 السعودية ساوتومي و برينسيب - سيراليون 15:00 مصر، 16:00 السعودية

كأس الرابطة المصرية - دور الـ16

المباراة الموعد القناة الناقلة الزمالك - البنك الأهلي 21:15 مصر، 22:15 السعودية OnTime Sports 1 بيراميدز - إنبي 21:15 مصر، 22:15 السعودية OnTime Sports 2

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