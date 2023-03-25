جدول مباريات اليوم الأحد 26 مارس 2023 والقنوات الناقلة

أحمد جمال
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تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 26 مارس 2023 في البطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يوم جديد من أيام التوقف الدولي حيث تتوقف الدوريات الكبرى والدوريات العربية أيضاً ولكن لن تتوقف المتعة، فنحن على موعد مع أكثر من مباراة هامة وأكثر من بطولة هامة للمنتخبات، نسرد تفاصيلها لكم في موقع Goal النسخة العربية.

حيث نستعرض معكم مباريات اليوم الأحد 26 مارس 2023، ونبدأ حديثنا بتصفيات كأس أمم أوروبا المؤهلة ليورو 2024، لنتابع إنطلاق الجولة الثانية من دور المجموعات، لنتابع على وجه الخصوص المجموعة الثالثة حيث مواجهة إنجلترا لمنتخب أوكرانيا، بينما يحل المنتخب الإيطالي ضفاً على مالطة.

كما سنتابع مباراتين ضمن الجولة الرابعة من تصفيات كأس أمم أفريقيا، والتي من بينهما مباراة زامبيا ضد ليسوثو، وفي كأس الرابطة المصرية سنتابع مباراة الزمالك ضد البنك الأهلي، ومباراة بيراميدز ضد إنبي، في حين ينتظر عشاق المغرب العربي المباراة الودية التي تجمع المنتخب المغربي بمنتخب البرازيل.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 26 مارس 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأحد 26 مارس 2023 "26-3-2023"

تصفيات كأس أمم أوروبا - دور المجموعات (الجولة الثانية)

المباراةالموعدالقناة الناقلة
كازاخستان - الدانمارك15:00 مصر، 16:00 السعوديةUEFA.tv
إنجلترا - أوكرانيا18:00 مصر، 19:00 السعوديةUEFA.tv
لوكسمبرج - البرتغال20:45 مصر، 21:45 السعوديةUEFA.tv
مالطة - إيطاليا20:45 مصر، 21:45 السعوديةUEFA.tv

تصفيات كأس أمم أفريقيا - دور المجموعات (الجولة الرابعة)

المباراةالموعدالقناة الناقلة
ليسوثو - زامبيا15:00 مصر، 16:00 السعودية
ساوتومي و برينسيب - سيراليون15:00 مصر، 16:00 السعودية

كأس الرابطة المصرية - دور الـ16

المباراةالموعدالقناة الناقلة
الزمالك - البنك الأهلي21:15 مصر، 22:15 السعوديةOnTime Sports 1
بيراميدز - إنبي21:15 مصر، 22:15 السعوديةOnTime Sports 2

مباريات دولية ودية - منتخبات

اختيارات المحررين

المباراةالموعدالقناة الناقلة
المغرب - البرازيل00:00 مصر، 01:00 السعوديةArryadia SD/HD
روسيا - العراق17:00 مصر، 18:00 السعودية
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