جدول مباريات اليوم الأحد 26 فبراير 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 26 فبراير 2023 في البطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

نستكمل من جديد مباريات دوري الأبطال الآسيوي، حيث نتابع نصف النهائي للمعسكر الغربي، بعد إنتهاء مباريات الشرق الآسيوي بتأهل اوراوا ريد دياموندز الياباني للنهائي، كما سنكون على موعد مع مباريات ضمن الدوري الإنجليزي، الإسباني والإيطالي بالإضافة إلى كأس الكونفدرالية الأفريقية، كل ذلك وأكثر نستعرضه معكم اليوم الأحد 26 فبراير 2023.

نبدا بدور نصف نهائي دوري أبطال آسيا التي تأهل منها الهلال على حساب فولاد خوزستان، ليواجه الدحيل الفائز على الشباب، لتحديد المتأهل لمباراة النهائي أمام اوراوا ريد دياموندز.

كما سنتابع اليوم مباراة توتنهام هوتسبير ضد تشيلسي في الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي الممتاز، بالإضافة إلى مباريات الجولة الـ23 من الدوري الإسباني، والتي أبرزها مباراة برشلونة ضد ألميريا، بينما نتابع في الدوري الإيطالي أكثر من مباراة هامة ضمن الجولة الـ24، بالإضافة إلى مباراة باريس سان جيرمان ضد مارسيليا في الدوري الفرنسي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 26 فبراير 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأحد 26 فبراير 2023 "26-2-2023"

دوري أبطال آسيا - نصف النهائي

المباراة الموعد القناة الناقلة الدحيل - الهلال 17:00 مصر، 18:00 السعودية SSC1 HD

الدوري الإنجليزي - الجولة 25

المباراة الموعد القناة الناقلة توتنهام هوتسبير - تشيلسي 15:30 مصر، 16:30 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني - الجولة 23

المباراة الموعد القناة الناقلة أتلتيك بيلباو - جيرونا 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD 1 سيلتا فيجو - بلد الوليد 17:15 مصر، 18:15 السعودية beIN Sports HD 1 ألميريا - برشلونة 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 1 إشبيلية - أوساسونا 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1

كأس كاراباو - النهائي

المباراة الموعد القناة الناقلة مانشستر يونايتد - نيوكاسل 18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

كأس الكونفدرالية الأفريقية - الجولة الثالثة (دور المجموعات)

المباراة الموعد القناة الناقلة مازيمبي - الاتحاد المنستيري 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD 4 بيراميدز - أسكوا كارا 18:00 مصر، 19:00 السعودية - الجيش الملكي - فيوتشر 21:00 مصر، 22:00 السعودية -

الدوري الإيطالي - الجولة 24

المباراة الموعد القناة الناقلة بولونيا - الإنتر 13:30 مصر، 14:30 السعودية AD SPORTS Premium 1

Starz Play App ميلان - أتالانتا 21:45 مصر، 22:45 السعودية AD SPORTS Premium 1

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الدوري الفرنسي - الجولة 25

المباراة الموعد القناة الناقلة مارسيليا - باريس سان جيرمان 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports HD 2

الدوري المصري – الجولة 20

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