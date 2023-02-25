جدول مباريات اليوم الأحد 26 فبراير 2023 والقنوات الناقلة

أحمد جمال
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Moussa Marega Ramon Diaz Hilal Folad SPL AFC CL 23,02,2023Hilal Twitter
دوري أبطال آسياالدحيل vs الهلالالدوري الإنجليزي الممتازتوتنهام vs تشيلسيالهلالالدحيلالدوري الإسباني - لا ليجاتوتنهامتشيلسيألميريا vs برشلونةألميريابرشلونةمارسيليا vs باريس سان جيرمانإشبيلية vs أوساسوناإشبيليةالدوري الفرنسي - ليج 1الدوري الإيطالي - سيري آبولونيا vs إنتر ميلانميلان vs أتالانتاأوساسوناسيلتا فيغو vs بلد الوليدسيلتا فيغوبلد الوليدأتليتيكو بلباو vs جيروناأتليتيكو بلباوجيرونامارسيلياباريس سان جيرمانميلانأتالانتابولونياإنتر ميلانمانشستر يونايتد vs نيوكاسلمانشستر يونايتدنيوكاسلكأس رابطة الدوري الإنجليزيسموحة vs حرس الحدودسموحةحرس الحدودالدوري المصري الممتازبيراميدز vs أسكو دي كاراالأهرامأسكو دي كاراكأس الاتحاد الأفريقيالجيش الملكي vs فيوتشرالجيش الملكيالمستقبلاتحاد العاصمة vs مارومو جالانتساتحاد العاصمةمارومو جالانتس

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 26 فبراير 2023 في البطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

نستكمل من جديد مباريات دوري الأبطال الآسيوي، حيث نتابع نصف النهائي للمعسكر الغربي، بعد إنتهاء مباريات الشرق الآسيوي بتأهل اوراوا ريد دياموندز الياباني للنهائي، كما سنكون على موعد مع مباريات ضمن الدوري الإنجليزي، الإسباني والإيطالي بالإضافة إلى كأس الكونفدرالية الأفريقية، كل ذلك وأكثر نستعرضه معكم اليوم الأحد 26 فبراير 2023.

نبدا بدور نصف نهائي دوري أبطال آسيا التي تأهل منها الهلال على حساب فولاد خوزستان، ليواجه الدحيل الفائز على الشباب، لتحديد المتأهل لمباراة النهائي أمام اوراوا ريد دياموندز.

كما سنتابع اليوم مباراة توتنهام هوتسبير ضد تشيلسي في الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي الممتاز، بالإضافة إلى مباريات الجولة الـ23 من الدوري الإسباني، والتي أبرزها مباراة برشلونة ضد ألميريا، بينما نتابع في الدوري الإيطالي أكثر من مباراة هامة ضمن الجولة الـ24، بالإضافة إلى مباراة باريس سان جيرمان ضد مارسيليا في الدوري الفرنسي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 26 فبراير 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأحد 26 فبراير 2023 "26-2-2023"

دوري أبطال آسيا - نصف النهائي

المباراةالموعدالقناة الناقلة
الدحيل - الهلال17:00 مصر، 18:00 السعوديةSSC1 HD

الدوري الإنجليزي - الجولة 25

المباراةالموعدالقناة الناقلة
توتنهام هوتسبير - تشيلسي15:30 مصر، 16:30 السعوديةbeIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني - الجولة 23

المباراةالموعدالقناة الناقلة
أتلتيك بيلباو - جيرونا15:00 مصر، 16:00 السعوديةbeIN Sports HD 1
سيلتا فيجو - بلد الوليد17:15 مصر، 18:15 السعوديةbeIN Sports HD 1
ألميريا - برشلونة19:30 مصر، 20:30 السعوديةbeIN Sports HD 1
إشبيلية - أوساسونا22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports HD 1

كأس كاراباو - النهائي

المباراةالموعدالقناة الناقلة
مانشستر يونايتد - نيوكاسل18:30 مصر، 19:30 السعوديةbeIN Sports 1 HD Premium

كأس الكونفدرالية الأفريقية - الجولة الثالثة (دور المجموعات)

المباراةالموعدالقناة الناقلة
مازيمبي - الاتحاد المنستيري15:00 مصر، 16:00 السعوديةbeIN Sports HD 4
بيراميدز - أسكوا كارا18:00 مصر، 19:00 السعودية-
الجيش الملكي - فيوتشر21:00 مصر، 22:00 السعودية-

الدوري الإيطالي - الجولة 24

المباراةالموعدالقناة الناقلة
بولونيا - الإنتر13:30 مصر، 14:30 السعوديةAD SPORTS Premium 1
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ميلان - أتالانتا21:45 مصر، 22:45 السعوديةAD SPORTS Premium 1
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الدوري الفرنسي - الجولة 25

المباراةالموعدالقناة الناقلة
مارسيليا - باريس سان جيرمان21:45 مصر، 22:45 السعوديةbeIN Sports HD 2

الدوري المصري – الجولة 20

هل سيفوز آرسنال بلقب الدوري الإنجليزي 2023؟

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2444 الأصوات

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المباراةالموعدالقناة الناقلة
سموحة - حرس الحدود17:00 مصر، 18:00 السعوديةOnTime Sports 1
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