جدول مباريات اليوم الأحد 25 يونيو 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 25 يونيو 2023 في البطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم Goal النسخة العربية مباريات هذا اليوم الكروي الذي تقل فيه المباريات نظراً لانتهاء أغلب المواسم الرياضية الخاصة الأندية الموسم في جميع الدوريات الكبرى الأوروبية وأغلب الدوريات العربية أيضًا، ولكن على الرغم من ذلك لا يخلو من المتعة الكروية.

ونبدأ حديثنا عن مباريات اليوم الأحد 25 يونيو 2023 بمباراة الأهلي ضد منتخب السويس، وهي المباراة المؤجلة من شهر مايو الماضي ضمن الجولة 32 من بطولة كأس مصر، والتي ستحدد الطرف الآخر الذي سيواجه الداخلية في دور الـ16.

كما سنكون على موعد مع مباريات ضمن الجولة الأولى من بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاماً، والتي سيخوض فيها منتخب مصر الأولمبي مباراته الأولى في البطولة بمواجهة منتخب النيجر الأولمبي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 25 يونيو 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأحد 25 يونيو 2023 "25-6-2023"

كأس مصر - دور الـ32

المباراة الموعد القناة الناقلة الأهلي - منتخب السويس 20:30 مصر والسعودية OnTime Sports 1

كأس أمم أفريقيا تحت 23 - الجولة الأولى من المجموعات