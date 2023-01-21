جدول مباريات اليوم الأحد 22 يناير 2023 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة

أحمد جمال
|
Shahid header NEW December 2022Shahid
دوري روشن السعوديالنصر vs الإتفاقالهلال vs أبهاالنصرالإتفاقالهلالأبهاأرسنال vs مانشستر يونايتدأرسنالمانشستر يونايتدالدوري الإنجليزي الممتازكريستيانو رونالدومانشستر سيتي vs ولفرهامبتونمانشستر سيتيولفرهامبتونأتليتيكو بلباو vs ريال مدريدأتليتيكو بلباوريال مدريدالدوري الإسباني - لا ليجابرشلونة vs خيتافيبرشلونةخيتافييوفنتوس vs أتالانتايوفنتوسأتالانتاالدوري الإيطالي - سيري آسبيزيا vs روماسبيزياروماالداخلية vs المقاولون العربالداخليةالمقاولون العربالدوري المصري الممتاز

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 22 يناير 2023 في البطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

نستعرض معكم اليوم مباريات اليوم الأحد 22 يناير 2023، حيث نشاهد مباراة النصر الذي استقطب الأسطورة كريستيانو رونالدو ضد الاتفاق، بينما يتواجه الهلال وأبها، ضمن الأسبوع الـ14 من دوري روشن السعودي.

كما سنشاهد مباراة غاية في القوة بين آرسنال ومانشستر يونايتد في الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي في اليوم الأحد، بالإضافة إلى مباراة مانشستر سيتي أمام وولفرهامبتون.

وفي الدوري الإسباني سنشاهد قطبي الكرة الإسبانية، حيث يخوض برشلونة مباراتة ضد خيتافي، بينما يحل ريال مدريد ضيفاً ثقيلاً على أتلتيك بيلباو.

عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 22 يناير 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأحد 22 يناير 2023 "22-1-2023"

الدوري السعودي (دوري روشن) - الجولة الـ14

المباراةالموعدالقناة الناقلة
الهلال - أبها17:00 مصر، 18:00 السعوديةشاهد VIP
النصر - الاتفاق19:30 مصر، 20:30 السعوديةشاهد VIP

الدوري الإنجليزي - الجولة 21

المباراةالموعدالقناة الناقلة
ليدز يونايتد - برينتفورد16:00 مصر، 17:00 السعوديةbeIN Sports 2 HD Premium
مانشستر سيتي - وولفرهامبتون16:00 مصر، 17:00 السعوديةbeIN Sports 1 HD Premium
أرسنال - مانشستر يونايتد18:30 مصر، 19:30 السعوديةbeIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني – الجولة الـ 18

المباراةالموعدالقناة الناقلة
فياريال - جيرونا15:00 مصر، 16:00 السعوديةbeIN Sports HD 1
برشلونة - خيتافي19:30 مصر، 20:30 السعوديةbeIN Sports HD 1
أتلتيك بيلباو - ريال مدريد22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي – الجولة الـ 19

المباراةالموعدالقناة الناقلة
سبيزيا - روما19:00 مصر، 20:00 السعوديةStarz Play App
يوفنتوس - أتالانتا21:45 مصر، 22:45 السعوديةAD SPORTS Premium 1
Starz Play App

الدوري المصري – الجولة الـ 15

المباراةالموعدالقناة الناقلة
الداخلية - المقاولون العرب17:00 مصر، 18:00 السعوديةOnTime Sport

اختيارات المحررين

Shahid NEW 1920 x 720 DECEMBER 2022Shahid