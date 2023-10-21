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جدول مباريات اليوم الأحد 22 أكتوبر 2023 والقنوات الناقلة والمعلقين

أحمد جمال
FC Barcelona 2023-2024Getty
دوري روشن السعوديالدوري الإسباني - لا ليجابرشلونة v أتليتيكو بلباوAfrican Football Leagueالدوري المصري الممتازبرشلونةأتليتيكو بلباوميلان v يوفنتوسميلانيوفنتوسالدوري الإيطالي - سيري آروما v مونزا برياندزارومامونزا برياندزاالرياض v الإتفاقالرياضالإتفاقمازيمبي v الترجي التونسيمازيمبيالترجي التونسيإنييمبا v الوداد الرياضيإنييمباالوداد الرياضي

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 22 أكتوبر 2023 في دوري روشن السعودي والبطولات العالمية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

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يوم كروي جديد مليء بالإثارة والمتعة بعد عودة الحياة إلى أوصال كرة القدم حول العالم، مع عودة الدوريات السعودية وبدء البطولات الآسيوية وكذلك الدوريات والبطولات الأوروبية الكبرى.

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ونستعرض معكم مباريات اليوم الأحد 22 أكتوبر 2023 حيث نتابع ختام الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي 2023-2024، والتي نشاهد فيها مباراة وحيدة تجمع الرياض بالاتفاق.

كما سنكون على موعد مع أكثر من لقاء هام ما بين الدوري الإسباني حيث يستضيف برشلونة فريق أتلتيك بيلباو، وما بين الدوري الإيطالي حيث ديربي إيطاليا أو كما يُطلق عليها "دي إيتاليا"، حيث يحل يوفنتوس ضيفاً على ميلان ضمن الأسبوع التاسع من السيري آ.

ولن تتوقف الإثارة عند هذا الحد، فهناك السوبر ليج الإفريقي الذي يُلعب لأول مرة في التاريخ ونتابع فيه لقائي الترجي الرياضي التونسي والوداد البيضاوي في مواجهة مازيمبي وأنيمبا، إضافة إلى متابعتنا لمباريات ضمن الأسبوع الرابع من الدوري المصري، والجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 22 أكتوبر 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأحد 22 أكتوبر 2023 "22-10-2023"

دوري روشن السعودي - الجولة 10

المباراةالموعدمعلق المباراةالقناة الناقلة
الرياض - الاتفاق18:00 مصر والسعوديةعبد الله الغامديشاهد

الدوري الإسباني - الأسبوع 10

المباراةالموعدمعلق المباراةالقناة الناقلة
لاس بالماس - رايو فاييكانو15:00 مصر والسعوديةمحمد فوزيbeIN Sports HD 3
جيرونا - ألميريا17:15 مصر والسعوديةمنتصر الأزهريbeIN Sports HD 3
فياريال - ديبورتيفو ألافيس19:30 مصر والسعوديةعامر الخوذيريbeIN Sports HD 3
برشلونة - أتلتيك بيلباو15:00 مصر والسعوديةخالد الحديbeIN Sports HD 1

الدوري الإنجليزي - الأسبوع 9

المباراةالموعدمعلق المباراةالقناة الناقلة
أستون فيلا - وست هام يونايتد18:30 مصر والسعوديةمحمد مبروكيbeIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي - الأسبوع 9

المباراةالموعدمعلق المباراةالقناة الناقلة
روما - مونزا13:30 مصر والسعوديةمحمد الشامسيAD SPORTS Premium 1
Starz Play App
ميلان - يوفنتوس21:45 مصر والسعوديةبلال علامAD SPORTS Premium 1
Starz Play App

السوبر ليج الإفريقي - ذهاب ربع النهائي

المباراةالموعدمعلق المباراةالقناة الناقلة
مازيمبي - الترجي التونسي16:00 مصر والسعوديةحاتم بطيشة
عصام الشوالي
عصام عبده
هشام فرج		OnTime Sports 1
beIN Sports HD 1
أبو ظبي الرياضية
المغربية الرياضية
إنيمبا - الوداد المغربي21:00 مصر والسعوديةأيمن الكاشف
جواد بده
سفيان الرشيدي		OnTime Sports 1
beIN Sports HD 1
المغربية الرياضية
أبو ظبي الرياضية

الدوري المصري - الجولة الرابعة

المباراةالموعدمعلق المباراةالقناة الناقلة
المقاولون العرب - زد إف سي16:00 مصر والسعوديةمحمد الغياتيOnTime Sports 2
الإسماعيلي - فاركو19:00 مصر والسعوديةمحمد الكوالينيOnTime Sports 2
فيوتشر - بيراميدز19:00 مصر والسعودية-OnTime Sports 1

الدوري الأمريكي - المجموعة الشرقية

المباراةالموعدالقناة الناقلة
شارلوت - إنتر ميامي01:00 مصر والسعوديةApple TV

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