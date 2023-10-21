جدول مباريات اليوم الأحد 22 أكتوبر 2023 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 22 أكتوبر 2023 في دوري روشن السعودي والبطولات العالمية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

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يوم كروي جديد مليء بالإثارة والمتعة بعد عودة الحياة إلى أوصال كرة القدم حول العالم، مع عودة الدوريات السعودية وبدء البطولات الآسيوية وكذلك الدوريات والبطولات الأوروبية الكبرى.

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ونستعرض معكم مباريات اليوم الأحد 22 أكتوبر 2023 حيث نتابع ختام الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي 2023-2024، والتي نشاهد فيها مباراة وحيدة تجمع الرياض بالاتفاق.

كما سنكون على موعد مع أكثر من لقاء هام ما بين الدوري الإسباني حيث يستضيف برشلونة فريق أتلتيك بيلباو، وما بين الدوري الإيطالي حيث ديربي إيطاليا أو كما يُطلق عليها "دي إيتاليا"، حيث يحل يوفنتوس ضيفاً على ميلان ضمن الأسبوع التاسع من السيري آ.

ولن تتوقف الإثارة عند هذا الحد، فهناك السوبر ليج الإفريقي الذي يُلعب لأول مرة في التاريخ ونتابع فيه لقائي الترجي الرياضي التونسي والوداد البيضاوي في مواجهة مازيمبي وأنيمبا، إضافة إلى متابعتنا لمباريات ضمن الأسبوع الرابع من الدوري المصري، والجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 22 أكتوبر 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأحد 22 أكتوبر 2023 "22-10-2023"

دوري روشن السعودي - الجولة 10

المباراة الموعد معلق المباراة القناة الناقلة الرياض - الاتفاق 18:00 مصر والسعودية عبد الله الغامدي شاهد

الدوري الإسباني - الأسبوع 10

المباراة الموعد معلق المباراة القناة الناقلة لاس بالماس - رايو فاييكانو 15:00 مصر والسعودية محمد فوزي beIN Sports HD 3 جيرونا - ألميريا 17:15 مصر والسعودية منتصر الأزهري beIN Sports HD 3 فياريال - ديبورتيفو ألافيس 19:30 مصر والسعودية عامر الخوذيري beIN Sports HD 3 برشلونة - أتلتيك بيلباو 15:00 مصر والسعودية خالد الحدي beIN Sports HD 1

الدوري الإنجليزي - الأسبوع 9

المباراة الموعد معلق المباراة القناة الناقلة أستون فيلا - وست هام يونايتد 18:30 مصر والسعودية محمد مبروكي beIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي - الأسبوع 9

المباراة الموعد معلق المباراة القناة الناقلة روما - مونزا 13:30 مصر والسعودية محمد الشامسي AD SPORTS Premium 1

Starz Play App ميلان - يوفنتوس 21:45 مصر والسعودية بلال علام AD SPORTS Premium 1

Starz Play App

السوبر ليج الإفريقي - ذهاب ربع النهائي

المباراة الموعد معلق المباراة القناة الناقلة مازيمبي - الترجي التونسي 16:00 مصر والسعودية حاتم بطيشة

عصام الشوالي

عصام عبده

هشام فرج OnTime Sports 1

beIN Sports HD 1

أبو ظبي الرياضية

المغربية الرياضية إنيمبا - الوداد المغربي 21:00 مصر والسعودية أيمن الكاشف

جواد بده

سفيان الرشيدي OnTime Sports 1

beIN Sports HD 1

المغربية الرياضية

أبو ظبي الرياضية

الدوري المصري - الجولة الرابعة

المباراة الموعد معلق المباراة القناة الناقلة المقاولون العرب - زد إف سي 16:00 مصر والسعودية محمد الغياتي OnTime Sports 2 الإسماعيلي - فاركو 19:00 مصر والسعودية محمد الكواليني OnTime Sports 2 فيوتشر - بيراميدز 19:00 مصر والسعودية - OnTime Sports 1

الدوري الأمريكي - المجموعة الشرقية

المباراة الموعد القناة الناقلة شارلوت - إنتر ميامي 01:00 مصر والسعودية Apple TV

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