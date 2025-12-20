جدول مباريات اليوم الأحد 21 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأحد 21 ديسمبر 2025، حيث نتابع افتتاح البطولة التي ينتظرها الكثير من مُشجعي كرة القدم العربية والإفريقية، وهي كأس الأمم الإفريقية، التي تبدأ بلقاء المغرب "البلد المستضيف" ضد منتخب جزر القمر.

كما ينتظرنا لقاء مهم بين مانشستر يونايتد وأستون فيلا ضمن الجولة السابعة عشرة من الدوري الإنجليزي، كما نتابع الجولة السابعة العشرة أيضاً من الدوري الإسباني، والتي يلتقي فيها برشلونة وفياريال، بينما يواجه أتلتيكو مدريد فريق جيرونا، بالاضافة إلى مواجهات الدوري الإيطالي والألماني.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 21 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأحد 21 ديسمبر 2025؟

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات كأس أمم إفريقيا، الدوري الإنجليزي والإسباني وكأس فرنسا عبر تطبيق "TOD".

كما يمكن مشاهدة مباريات الدوري الألماني عبر تطبيق "شاهد"، ويمكن مشاهدة مباريات الدوري الإيطالي عبر تطبيق "STC tv"

جدول مباريات اليوم الأحد 21 ديسمبر 2025 "21-12-2025"

كأس الأمم الإفريقية - الجولة الأولى

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق المغرب - جزر القمر 21:00 مصر، 20:00 المغرب beIN Max 1 عصام الشوالي beIN Max 2 beIN Max 3 المغربية الرياضية "بث أرضي" -

الدوري الإنجليزي - الجولة 17

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق أستون فيلا - مانشستر يونايتد 19:30 السعودية، 20:30 الإمارات beIN SPORTS 1 HD علي محمد علي

الدوري الإسباني - الجولة 17

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق جيرونا - أتلتيكو مدريد 16:00 السعودية، 17:00 الإمارات beIN SPORTS 3 HD عامر الخوذيري فياريال - برشلونة 18:15 السعودية، 19:15 الإمارات beIN SPORTS 2 HD أحمد البلوشي إلتشي - رايو فاييكانو 20:30 السعودية، 21:30 الإمارات beIN SPORTS 3 HD محمد السعدي ريال بيتيس - خيتافي 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORTS 2 HD عبد الله الغامدي

الدوري الإيطالي - الجولة 16

المباراة الموعد القنوات الناقلة كالياري - بيزا 14:30 السعودية، 15:30 الإمارات stc tv ساسوولو - تورينو 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات stc tv فيورنتينا - أودينيزي 20:00 السعودية، 21:00 الإمارات stc tv جنوى - أتالانتا 22:45 السعودية، 23:45 الإمارات stc tv

الدوري الألماني - الجولة 15

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق ماينتس - سانت باولي 17:30 السعودية، 18:30 الإمارات شاهد عبد العزيز السبر هايدنهايم - بايرن ميونخ 19:30 السعودية، 20:30 الإمارات شاهد حاتم بطيشة MBC أكشن

كأس فرنسا - دور الـ 64

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق أوكسير - موناكو 16:45 السعودية، 17:45 الإمارات beIN SPORTS 1 جواد بدة بورج بيروناس - مارسيليا 16:45 السعودية، 17:45 الإمارات beIN SPORTS 4 نوفل باشي نيس - سانت إتيان 16:45 السعودية، 17:45 الإمارات beIN SPORTS 5 محمد بركات ستراسبورج - دينكيرك 16:45 السعودية، 17:45 الإمارات beIN SPORTS 6 أحمد سوكو كونكارنيو - نانت 16:45 السعودية، 17:45 الإمارات beIN SPORTS 7 أحمد عبده رين - فندي 19:30 السعودية، 20:30 الإمارات beIN SPORTS 4 حسن العيدروس ليون - سانت سير 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORTS 1 محمد المبروكي

دوري يلو الدرجة الأولى السعودي - الجولة 12