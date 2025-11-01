تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
Real Madrid CF v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
شاهد البث المباشر من أي مكان في العالم عبر
أحمد جمال

جدول مباريات اليوم الأحد 2 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 2 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأحد 2 نوفمبر 2025، حيث نتابع مواجهات ضمن الدوري الإسباني والألماني والإنجليزي والفرنسي والإيطالي، والتي أبرزها لقاء مانشستر سيتي ضد بورنموث، وبرشلونة في مواجهة إلتشي، كما تستمر مباريات الجولة 13 من الدوري المصري، والتي أهمها مباراة الأهلي والمصري، الزمالك ضد طلائع الجيش، وبيراميدز في مواجهة الاتحاد.

ولمتابعي البرغوث الأرجنتيني، يحل إنتر ميامي ضيفاً على ناشفيل ضمن مواجهات الدوري الأمريكي، بالاضافة إلى لقاءات دوري يلو السعودي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 2 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأحد 2 نوفمبر 2025؟

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الإسباني والإنجليزي والفرنسي عبر تطبيق "TOD".

ويمكن مشاهدة الدوري الألماني عبر تطبيق شاهد.

ويمكن مشاهدة الدوري الإيطالي عبر منصة "شاشا".

بالنسبة للدوري المصري يمكن المشاهدة عبر تطبيق "أون سبورت".

ولمتابعة مباريات إنتر ميامي في الدوري الأمريكي يمكنك ذلك عبر تطبيق "Apple TV".

كما أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباريات دوري يلو السعودي عبر الإنترنت.

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون   ..من هنا

شاهد البث المباشر في أي مكان بالعالم باستخدام Nord VPNاشترك الآن!

جدول مباريات اليوم الأحد 2 نوفمبر 2025 "02-11-2025"

الدوري الإنجليزي - الجولة العاشرة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
وست هام - نيوكاسل17:00 السعودية، 18:00 الإماراتbeIN Sports 1علي سعيد الكعبي
مانشستر سيتي - بورنموث19:30 السعودية، 20:30 الإماراتbeIN Sports 1حسن العيدروس

الدوري الإسباني - الجولة الحادية عشرة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
ليفانتي - سيلتا فيجو16:00 السعودية، 17:00 الإماراتbeIN Sports 3نوفل باشي
ديبورتيفو ألافيس - إسبانيول18:15 السعودية، 19:15 الإماراتbeIN Sports 3مصطفى ناظم
برشلونة - إلتشي20:30 السعودية، 21:30 الإماراتbeIN Sports 2علي محمد علي
ريال بيتيس - ريال مايوركا23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN Sports 2محمد فوزي

الدوري الفرنسي - الجولة الحادية عشرة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
رين - ستراسبورج17:00 السعودية، 18:00 الإماراتbeIN Sports 2محمد المبروكي
ليل - أنجيه19:15 السعودية، 20:15 الإماراتbeIN Sports 4أحمد عبده
لانس - لوريان19:15 السعودية، 20:15 الإماراتbeIN Sports 5عامر الخوذيري
نانت - ميتز19:15 السعودية، 20:15 الإماراتbeIN Sports 6أحمد البلوشي
تولوز - لوهافر19:15 السعودية، 20:15 الإماراتbeIN Sports 7أحمد فؤاد
بريست - ليون22:45 السعودية، 23:45 الإماراتbeIN Sports 4جواد بدة

الدوري الإيطالي - الجولة العاشرة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
هيلاس فيرونا - إنتر ميلان14:30 السعودية، 15:30 الإماراتشاشا-
STARZPLAYحازم عبد السلام
STC
فيورنتينا - ليتشي17:00 السعودية، 18:00 الإماراتشاشا-
STARZPLAYأحمد الخير
STC
تورينو - بيزا17:00 السعودية، 18:00 الإماراتشاشا-
STARZPLAYأحمد الحامد
STC
بارما - بولونيا20:00 السعودية، 21:00 الإماراتشاشا-
STARZPLAYمحمد الشامسي
STC
ميلان - روما22:45 السعودية، 23:45 الإماراتشاشا-
STARZPLAYفارس عوض
STC

الدوري الألماني - الجولة التاسعة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
كولن - هامبورج17:30 السعودية، 18:30 الإماراتشاهد VIPفهد عريشي
فولفسبورج - هوفنهايم19:30 السعودية، 20:30 الإماراتشاهد VIPمحمد الخامسي
MBC ACTION

الدوري المصري - الجولة الثالثة عشرة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
الزمالك - طلائع الجيش17:00 مصر، 18:00 السعوديةON Sport 1مؤمن حسن
بيراميدز - الاتحاد17:00 مصر، 18:00 السعوديةON Sport 2عصام عبده
الأهلي - المصري20:00 مصر، 21:00 السعوديةON Sport 1محمد الكواليني
سيراميكا كليوباترا - بتروجيت20:00 مصر، 21:00 السعوديةON Sport 2محمد الغياتي

الدوري الأمريكي - دور الـ 16

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
ناشفيل - إنتر ميامي02:30 السعودية، 03:30 الإماراتApple TV

دوري يلو السعودي - الجولة السابعة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
العدالة - الزلفي17:40 السعودية، 18:40 الإماراتثمانية 1عبد الإله العمري
العربي - الطائي18:00 السعودية، 19:00 الإماراتثمانية 3سلطان الحربي
الوحدة - الباطن18:20 السعودية، 19:20 الإماراتثمانية 2أحمد المنتشري
الدرعية - جدة19:45 السعودية، 20:45 الإماراتثمانية 1فهد العنزي

طالع الجدول بالكامل من هنا

إعلان
0