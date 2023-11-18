جدول مباريات اليوم الأحد 19 نوفمبر 2023 والقنوات الناقلة والمعلقين

أحمد جمال
Spain ScotlandGetty
تصفيات كأس أوروباتصفيات أفريقيا لكأس العالمسيراليون v مصرسيراليونمصرموزمبيق v الجزائرموزمبيقالجزائرزيمبابوي v نيجيريازيمبابوينيجيريابورندي v الغابونبورنديالغابونالسودان v الكونغو الديمقراطيةالسودانالكونغو الديمقراطيةإسبانيا v جيورجياإسبانياجيورجياالبرتغال v آيسلنداالبرتغالآيسلنداالبوسنة والهرسك v سلوفاكياالبوسنة والهرسكسلوفاكياليشتنشتاين v لوكسمبورغليشتنشتاينلوكسمبورغأسكتلندا v النرويجأسكتلنداالنرويجالسويد v إستونياالسويدإستونيابلجيكا v أذربيجانبلجيكاأذربيجانصربيا v بلغارياصربيابلغارياالمجر v مونتينيغروالمجرمونتينيغرو

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 19 نوفمبر 2023 في البطولات العالمية والعربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات الهامة والمثيرة في أكثر من بطولة دولية، كالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، بالإضافة إلى مباريات تصفيات اليورو.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأحد 19 نوفمبر 2023 حيث نبدأ بمباريات الجولة العاشرة والأخيرة من تصفيات يورو 2024 والتي ستكون من أهمها مباراة إسبانيا وجورجيا، بالإضافة إلى مباراة البرتغال ضد آيسلندا.

وفي تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم نتابع أيضاً الجولة الثانية، والتي يحل فيها منتخب مصر ضيفاً ثقيلاً على منتخب سيراليون، كما سنتابع مباراة الجزائر ضد موزمبيق، ومباراة زمبابوي ونيجيريا.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 19 نوفمبر 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأحد 19 نوفمبر 2023 "19-11-2023"

تصفيات يورو 2024 - الجولة العاشرة

المباراةالموعدمعلق المباراةالقناة الناقلة
صربيا - بلغاريا16:00 مصر، 17:00 السعوديةنوفل باشيbeIN Sports HD 1
المجر - الجبل الأسود16:00 مصر، 17:00 السعوديةعامر الخوذيريbeIN Sports HD 2
بلجيكا - أذربيجان19:00 مصر، 20:00 السعوديةخالد الحديbeIN Sports HD 1
السويد - إستونيا19:00 مصر، 20:00 السعوديةباسم الزيرbeIN Sports HD 2
إسبانيا - جورجيا21:45 مصر، 22:45 السعوديةحسن العيدروسbeIN Sports HD 1
البرتغال - آيسلندا21:45 مصر، 22:45 السعوديةمحمد بركاتbeIN Sports HD 3
ليشتنشتاين - لوكسمبورج21:45 مصر، 22:45 السعوديةأحمد عبدهbeIN Sports HD 5
البوسنة والهرسك - سلوفاكيا21:45 مصر، 22:45 السعوديةمضر اليوسفbeIN Sports HD 4
اسكتلندا - النرويج21:45 مصر، 22:45 السعوديةأحمد البلوشيbeIN Sports HD 2

تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 - الجولة 2

المباراةالموعدمعلق المباراةالقناة الناقلة
بوروندي - الجابون15:00 مصر، 16:00 السعوديةعبد العزيز الزيدSSC Extra 2 HD
موزمبيق - الجزائر15:00 مصر، 16:00 السعوديةعلي الربيع
بلال بيناري		SSC Sport 1 HD
الجزائرية السادسة
زمبابوي - نيجيريا15:00 مصر، 16:00 السعوديةفهد عريشيSSC Extra 1 HD
سيراليون - مصر18:00 مصر، 19:00 السعوديةمشاري القرني
أيمن الكاشف
محمد عفيفي		SSC Sport 1 HD
OnTime Sports 1
السودان - جمهورية الكونغو18:00 مصر، 19:00 السعوديةعبد العزيز السبرSSC Extra 1 HD

مباريات ودية دولية - منتخبات

المباراةالموعدمعلق المباراةالقناة الناقلة
قبرص - ليتوانيا18:00 مصر، 19:00 السعوديةعادل خلوbeIN Sports HD 3

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