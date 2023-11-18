جدول مباريات اليوم الأحد 19 نوفمبر 2023 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 19 نوفمبر 2023 في البطولات العالمية والعربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات الهامة والمثيرة في أكثر من بطولة دولية، كالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، بالإضافة إلى مباريات تصفيات اليورو.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأحد 19 نوفمبر 2023 حيث نبدأ بمباريات الجولة العاشرة والأخيرة من تصفيات يورو 2024 والتي ستكون من أهمها مباراة إسبانيا وجورجيا، بالإضافة إلى مباراة البرتغال ضد آيسلندا.

وفي تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم نتابع أيضاً الجولة الثانية، والتي يحل فيها منتخب مصر ضيفاً ثقيلاً على منتخب سيراليون، كما سنتابع مباراة الجزائر ضد موزمبيق، ومباراة زمبابوي ونيجيريا.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 19 نوفمبر 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأحد 19 نوفمبر 2023 "19-11-2023"

تصفيات يورو 2024 - الجولة العاشرة

المباراة الموعد معلق المباراة القناة الناقلة صربيا - بلغاريا 16:00 مصر، 17:00 السعودية نوفل باشي beIN Sports HD 1 المجر - الجبل الأسود 16:00 مصر، 17:00 السعودية عامر الخوذيري beIN Sports HD 2 بلجيكا - أذربيجان 19:00 مصر، 20:00 السعودية خالد الحدي beIN Sports HD 1 السويد - إستونيا 19:00 مصر، 20:00 السعودية باسم الزير beIN Sports HD 2 إسبانيا - جورجيا 21:45 مصر، 22:45 السعودية حسن العيدروس beIN Sports HD 1 البرتغال - آيسلندا 21:45 مصر، 22:45 السعودية محمد بركات beIN Sports HD 3 ليشتنشتاين - لوكسمبورج 21:45 مصر، 22:45 السعودية أحمد عبده beIN Sports HD 5 البوسنة والهرسك - سلوفاكيا 21:45 مصر، 22:45 السعودية مضر اليوسف beIN Sports HD 4 اسكتلندا - النرويج 21:45 مصر، 22:45 السعودية أحمد البلوشي beIN Sports HD 2

تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 - الجولة 2

المباراة الموعد معلق المباراة القناة الناقلة بوروندي - الجابون 15:00 مصر، 16:00 السعودية عبد العزيز الزيد SSC Extra 2 HD موزمبيق - الجزائر 15:00 مصر، 16:00 السعودية علي الربيع

بلال بيناري SSC Sport 1 HD

الجزائرية السادسة زمبابوي - نيجيريا 15:00 مصر، 16:00 السعودية فهد عريشي SSC Extra 1 HD سيراليون - مصر 18:00 مصر، 19:00 السعودية مشاري القرني

أيمن الكاشف

محمد عفيفي SSC Sport 1 HD

OnTime Sports 1 السودان - جمهورية الكونغو 18:00 مصر، 19:00 السعودية عبد العزيز السبر SSC Extra 1 HD

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