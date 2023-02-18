جدول مباريات اليوم الأحد 19 فبراير 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 19 فبراير 2023 في البطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

عدنا من جديد لإستكمال مباريات دوري أبطال آسيا، فبعد ما لُعبت المباريات الإقصائية لشرق آسيا ليصل أوراوا ريد دياموندز لنهائي البطولة، حان موعد الغرب الآسيوي لبدء مواجهات دور الـ16.

لذا فنحن على موعد مع ضربة البداية لهذا الدور والذي يفتتحها الدحيل القطري في مواجهة أبناء بلدتهم الريان اليوم الأحد 19 فبراير 2023، بينما يواجه الشباب السعودي ناساف كارشي الأوزباكي.

كما سنكون على موعد مع الجولة 24 من الدوري الإنجليزي، حيث يواجه مانشستر يونايتد فريق ليستر سيتي، في حين يخوض توتنهام مباراته أمام وست هام يونايتد، وفي الدوري الإسباني سنكون على موعد مع مباراة برشلونة ضد قادش.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 19 فبراير 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأحد 19 فبراير 2023 "19-2-2023"

دوري أبطال آسيا - دور الـ16

المباراة الموعد القناة الناقلة الدحيل - الريان 17:00 مصر، 18:00 السعودية SSC1 HD الشباب - ناساف كارشي 20:00 مصر، 2100 السعودية SSC1 HD

الدوري الإنجليزي - الجولة 24

المباراة الموعد القناة الناقلة مانشستر يونايتد - ليستر سيتي 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium توتنهام هوتسبير - وست هام يونايتد 18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني - الجولة 22

المباراة الموعد القناة الناقلة إلتشي - إسبانيول 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD 1 رايو فاييكانو - إشبيلية 17:15 مصر، 18:15 السعودية beIN Sports HD 1 أتلتيكو مدريد - أتلتيك بيلباو 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 1 برشلونة - قادش 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي - الجولة 23

المباراة الموعد القناة الناقلة ساليرنيتانا - لاتسيو 16:00 مصر، 17:00 السعودية AD SPORTS Premium 1

Starz Play App سبيزيا - يوفنتوس 19:00 مصر، 20:00 السعودية AD SPORTS Premium 1

Starz Play App روما - هيلاس فيرونا 21:45 مصر، 22:45 السعودية AD SPORTS Premium 1

Starz Play App

الدوري الفرنسي - الجولة 24

المباراة الموعد القناة الناقلة باريس سان جيرمان - ليل 14:00 مصر، 15:00 السعودية beIN Sports HD 2

الدوري المصري – الجولة 19

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