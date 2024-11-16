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أحمد جمال

جدول مباريات اليوم الأحد 17 نوفمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

دوري الأمم الأوروبية - المجموعة أالتصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقياالقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 17 نوفمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه مباريات قوية في المسابقات المختلفة، على الرغم من وجود توقف دولي.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأحد 17 نوفمبر 2024 حيث نتابع الجولة السادسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025، والتي أبرزها لقاء الجزائر ضد منتخب ليبيريا، كما نتابع الجولة السادسة من دوري الأمم الأوروبية، والتي يلتقي فيها إنجلترا وأيرلندا، بينما ينتظرنا اللقاء الأهم حيث مواجهة إيطاليا وفرنسا.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 17 نوفمبر 2024 والقنوات الناقلة.

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كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأحد 17 نوفمبر 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى دوري الأمم الأوروبية وتصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

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جدول مباريات اليوم الأحد 17 نوفمبر 2024 "17-11-2024"

دوري الأمم الأوروبية - الجولة السادسة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
لاتيفيا - أرمينيا16:00 مصر، 17:00 السعوديةbeIN Sports 1سمير اليعقوبي
مقدونيا الشمالية - جزر فارو16:00 مصر، 17:00 السعوديةbeIN Sports 3عامر الخوذيري
إنجلترا - أيرلندا19:00 مصر، 20:00 السعوديةbeIN Sports 1حسن العيدروس
فنلندا - اليونان19:00 مصر، 20:00 السعوديةbeIN Sports 5عبد الله الغامدي
النمسا - سوليفينا19:00 مصر، 20:00 السعوديةbeIN Sports 4محمد بركات
النرويج - كازاخستان19:00 مصر، 20:00 السعوديةbeIN Sports 3جواد بدة
إيطاليا - فرنسا21:45 مصر، 22:45 السعوديةbeIN Sports 1علي سعيد الكعبي

تصفيات كأس أمم إفريقيا - الجولة السادسة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
الجزائر - ليبيريا18:00 مصر، 17:00 الجزائرbeIN Sports 2حفيظ دراجي
القناة الأرضية الجزائريةبلال بيناري

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