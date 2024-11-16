تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 17 نوفمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه مباريات قوية في المسابقات المختلفة، على الرغم من وجود توقف دولي.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأحد 17 نوفمبر 2024 حيث نتابع الجولة السادسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025، والتي أبرزها لقاء الجزائر ضد منتخب ليبيريا، كما نتابع الجولة السادسة من دوري الأمم الأوروبية، والتي يلتقي فيها إنجلترا وأيرلندا، بينما ينتظرنا اللقاء الأهم حيث مواجهة إيطاليا وفرنسا.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 17 نوفمبر 2024 والقنوات الناقلة.

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كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأحد 17 نوفمبر 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى دوري الأمم الأوروبية وتصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم الأحد 17 نوفمبر 2024 "17-11-2024"

دوري الأمم الأوروبية - الجولة السادسة

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق لاتيفيا - أرمينيا 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports 1 سمير اليعقوبي مقدونيا الشمالية - جزر فارو 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports 3 عامر الخوذيري إنجلترا - أيرلندا 19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN Sports 1 حسن العيدروس فنلندا - اليونان 19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN Sports 5 عبد الله الغامدي النمسا - سوليفينا 19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN Sports 4 محمد بركات النرويج - كازاخستان 19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN Sports 3 جواد بدة إيطاليا - فرنسا 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports 1 علي سعيد الكعبي

تصفيات كأس أمم إفريقيا - الجولة السادسة