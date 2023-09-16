جدول مباريات اليوم الأحد 17 سبتمبر 2023 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 17 سبتمبر 2023 في البطولات العالمية والعربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟
يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات الهامة والحماسية، بعد عودة الحياة إلى أوصال كرة القدم من جديد سواء على المستوى الأوروبي أو المستوى العربي.
ونسرد لكم مباريات اليوم الأحد 17 سبتمبر 2023 حيث نتابع مباريات ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز،حيث يلتقي تشيلسي وبورنموث، بينما يتواجه آرسنال وإيفرتون.
ومن البطولة الإنجليزية إلى الدوري الإسباني حيث نتابع مواجهة ريال مدريد وريال سوسييداد ضمن الجولة الخامسة من البطولة، بالإضافة إلى مباراة روما ضد إمبولي في الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي.
وفي دوري أبطال أفريقيا سنكون على موعد مع مباراة الأهلي وسانت جورج، بينما يواجه بيراميدز فريق آرمي باتريوريتيك، كما سنتابع فيوتشر في مباراته ضد سينجيدا بيج ستارز في ذهاب دور الـ32 من الكونفدرالية الإفريقية.وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 17 سبتمبر 2023 والقنوات الناقلة.
جدول مباريات اليوم الأحد 17 سبتمبر 2023 "17-09-2023"
الدوري الإنجليزي - الجولة الخامسة
الدوري الإسباني - الجولة الخامسة
الدوري الإيطالي - الجولة الرابعة
دوري أبطال أفريقيا - الدور الثاني
الكونفدرالية الإفريقية - ذهاب دور الـ32
الدوري الفرنسي - الجولة 5
الدوري الألماني - الجولة 4