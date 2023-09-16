جدول مباريات اليوم الأحد 17 سبتمبر 2023 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 17 سبتمبر 2023 في البطولات العالمية والعربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات الهامة والحماسية، بعد عودة الحياة إلى أوصال كرة القدم من جديد سواء على المستوى الأوروبي أو المستوى العربي.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأحد 17 سبتمبر 2023 حيث نتابع مباريات ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز،حيث يلتقي تشيلسي وبورنموث، بينما يتواجه آرسنال وإيفرتون.

ومن البطولة الإنجليزية إلى الدوري الإسباني حيث نتابع مواجهة ريال مدريد وريال سوسييداد ضمن الجولة الخامسة من البطولة، بالإضافة إلى مباراة روما ضد إمبولي في الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي.

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وفي دوري أبطال أفريقيا سنكون على موعد مع مباراة الأهلي وسانت جورج، بينما يواجه بيراميدز فريق آرمي باتريوريتيك، كما سنتابع فيوتشر في مباراته ضد سينجيدا بيج ستارز في ذهاب دور الـ32 من الكونفدرالية الإفريقية.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 17 سبتمبر 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأحد 17 سبتمبر 2023 "17-09-2023"

الدوري الإنجليزي - الجولة الخامسة

المباراة الموعد القناة الناقلة بورنموث - تشيلسي 16:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 1 إيفرتون - آرسنال 18:30 مصر والسعودية beIN Sports HD 1

الدوري الإسباني - الجولة الخامسة

المباراة الموعد معلق المباراة القناة الناقلة خيتافي - أوساسونا 15:00 مصر والسعودية محمد مبروكي beIN Sports HD 3 فياريال - ألميريا 17:15 مصر والسعودية علي محمد علي beIN Sports HD 3 إشبيلية - لاس بالماس 19:30 مصر والسعودية أحمد عبده beIN Sports HD 3 ريال مدريد - ريال سوسييداد 22:00 مصر والسعودية حفيظ دراجي beIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي - الجولة الرابعة

المباراة الموعد معلق المباراة القناة الناقلة فيورنتينا - أتالانتا 19:00 مصر والسعودية أحمد الحامد AD SPORTS Premium 1

Starz Play App روما - إمبولي 21:45 مصر والسعودية محمد الشامسي AD SPORTS Premium 1

Starz Play App

دوري أبطال أفريقيا - الدور الثاني

المباراة الموعد القناة الناقلة آرمى باتريوريتيك - بيراميدز 16:00 مصر والسعودية OnTime Sports دوان - الترجي الرياضي 19:00 مصر والسعودية - هافيا كوناكري - الوداد الرياضي 19:00 مصر والسعودية المغربية الرياضية

الكونفدرالية الإفريقية - ذهاب دور الـ32

المباراة الموعد القناة الناقلة سينجيدا بيج ستارز - فيوتشر 16:00 مصر والسعودية -

الدوري الفرنسي - الجولة 5

المباراة الموعد القناة الناقلة مارسيليا - تولوز 18:05 مصر والسعودية beIN Sports HD 4 ليون - لوهافر 21:45 مصر والسعودية beIN Sports HD 4

الدوري الألماني - الجولة 4