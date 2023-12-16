جدول مباريات اليوم الأحد 17 ديسمبر 2023 والقنوات الناقلة والمعلقين

أحمد جمال
Mohamed Salah Bruno Fernandes Liverpool Man UtdGetty/GOAL
الدوري الإنجليزي الممتازالدوري الإسباني - لا ليجاليفربول v مانشستر يونايتدليفربولمانشستر يونايتدأرسنال v برايتونأرسنالبرايتونبرينتفورد v أستون فيلابرينتفوردأستون فيلاوست هام v ولفرهامبتونوست هامولفرهامبتونريال مدريد v فياريالريال مدريدفياريالريال سوسيداد v ريال بيتيسريال سوسيدادريال بيتيسلاس بالماس v قادشلاس بالماسقادشألميريا v ريال مايوركاألميرياريال مايوركاليل v باريس سان جيرمانليلباريس سان جيرمانالدوري الفرنسي - ليج 1الدوري الألماني - بوندسليجابايرن ميونخ v شتوتجارتمارسيليا v كليرمونمارسيلياكليرموننانت v بريستنانتبريستبايرن ميونخشتوتجارتباير ليفركوزن v آينرتخت فرانكفورتباير ليفركوزنآينرتخت فرانكفورت

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 17 ديسمبر 2023 في البطولات العالمية والعربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات المهمة والحماسية، خاصة في الدوريات الأوروبية الكبرى التي تشتعل حماساً كلما اقتربنا من نهاية الدور الأول لمعرفة بطل الشتاء كما يُطلق عليها.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأحد 17 ديسمبر 2023 حيث نستكمل الجولة السابعة عشرة من الدوري الإنجليزي والتي أهمها هو ديربي الشمال الغربي بين ليفربول ومانشستر يونايتد، بالإضافة إلى مباراة آرسنال وبرايتون.

كما سنتابع أيضاً مباريات الأسبوع الـ17 من الدوري الإسباني، حيث يحل فياريال ضيفاً على ريال مدريد، إضافة إلى الكثير من المباريات الهامة مثل مباراة لاتسيو والإنتر في الدوري الإيطالي، بايرن ميونخ ضد شتوتجارت في الدوري الألماني، وباريس سان جيرمان في مواجهة ليل في الدوري الفرنسي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 17 ديسمبر 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأحد 17 ديسمبر 2023 "17-12-2023"

الدوري الإنجليزي - الجولة 17

المباراةالموعدمعلق المباراةالقناة الناقلة
آرسنال - برايتون17:00 السعودية، 16:00 مصرحفيظ دراجيbeIN Sports HD 1
برينتفورد - أستون فيلا17:00 السعودية، 16:00 مصرعلي محمد عليbeIN Sports HD 2
وست هام يونايتد - وولفرهامبتون17:00 السعودية، 16:00 مصرمحمد بركاتbeIN Sports Xtra 1
ليفربول - مانشستر يونايتد19:30 السعودية، 18:30 مصرعصام الشواليbeIN Sports HD 1

الدوري الإسباني - الجولة 17

المباراةالموعدمعلق المباراةالقناة الناقلة
ألميريا - ريال مايوركا16:00 السعودية، 15:00 مصرمضر اليوسفbeIN Sports HD 3
ريال سوسييداد - ريال بيتيس18:15 السعودية، 17:15 مصرأحمد البلوشيbeIN Sports HD 3
لاس بالماس - قادش20:30 السعودية، 19:30 مصرمحمد السعديbeIN Sports HD 3
ريال مدريد - فياريال23:00 السعودية، 22:00 مصرخليل البلوشيbeIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي - الجولة 16

المباراةالموعدمعلق المباراةالقناة الناقلة
ميلان - مونزا14:30 السعودية، 13:30 مصرعامر عبد اللهAD SPORTS Premium 1
STARZPLAY APP
بولونيا - روما20:00 السعودية، 19:00 مصربلال علامAD SPORTS Premium 1
STARZPLAY APP
لاتسيو - الإنتر22:45 السعودية، 21:45 مصرعصام عبدهAD SPORTS Premium 1
STARZPLAY APP

الدوري الألماني - الجولة 15

المباراةالموعدمعلق المباراةالقناة الناقلة
باير ليفركوزن - آينتراخت فرانكفورت19:30 السعودية، 18:30 مصرنوفل باشيbeIN Sports HD 2
بايرن ميونخ - شتوتجارت21:30 السعودية، 20:30 مصرخالد الحديbeIN Sports HD 5

الدوري الفرنسي - الجولة 16

المباراةالموعدمعلق المباراةالقناة الناقلة
نانت - ستاد بريست15:00 السعودية، 14:00 مصرأحمد البلوشيbeIN Sports HD 4
مارسيليا - كليرمون فوت19:05 السعودية، 18:05 مصرمضر اليوسفbeIN Sports Xtra 4
ليل - باريس سان جيرمان22:45 السعودية، 21:45 مصرجواد بدةbeIN Sports HD 4

طالع الجدول بالكامل من هنا