جدول مباريات اليوم الأحد 17 أكتوبر 2021 والقنوات الناقلة
يشهد يوم الأحد 17 أكتوبر 2021 العديد من المباريات المثيرة على الصعيدين المحلي والأوروبي، والمتعة مضمونة بكل المقاييس لكل عشاق كرة القدم فيه.
في الدوري الإنجليزي، يلعب نيوكاسل بعد شراء صندوق الاستثمار السعودي له أمام توتنهام، فيما يلتقي إيفرتون مع وست هام.
أما في الدوري الإسباني، قمة مرتقبة ستجمع بين برشلونة وفالنسيا على ملعب كامب نو، كما يلعب إشبيلية مع سيلتا فيجو وفياريال مع أوساسونا.
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في الدوري الإيطالي قمة كبيرة أخرى بين روما بقيادة جوزيه مورينيو ويوفنتوس، أما المتصدر نابولي فيلتقي مع العنيد تورينو.
وفي ألمانيا، يلتقي صاحب الصدارة بايرن ميونخ مع وصيفه المتساوي معه بالنقاط، باير ليفركوزن.
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وإذا كنت من عشاق مصطفى محمد، فسيلعب مع فريقه جلطة سراي أمام قونيا سبور في الدوري التركي.
وعلى صعيد دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يلعب الفتح مع التعاون والحزم مع الفيصلي، وختام الجولة بقمة الاتحاد وضمك.
وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 17 أكتوبر 2021 والقنوات الناقلة.
مواعيد مباريات اليوم الأحد 17 أكتوبر "17-10-2021":
|الدوري السعودي - الجولة الثامنة
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المباراة
|
الموعد
|القناة الناقلة
|الفتح - التعاون
|17:50 السعودية، 16:50 مصر
|SSC
|الحزم - الفيصلي
|18:15 السعودية، 17:15 مصر
|SSC
|ضمك - الاتحاد
|18:25 السعودية، 17:25 مصر
|SSC
|الدوري الإسباني - الجولة التاسعة
|
المباراة
|
الموعد
|القناة الناقلة
|سيلتا فيجو - إشبيلية
|16:15 مصر، 17:15 السعودية
|beIN Sports HD 1
|برشلونة - فالنسيا
|21:00 مصر، 22:00 السعودية
|beiN Sports HD 1 Premium
|الدوري الإنجليزي - الجولة الثامنة
|
المباراة
|
الموعد
|القناة الناقلة
|وست هام - إيفرتون
|15:00 مصر، 16:00 السعودية
|beIN Sports HD 1 Premium
|نيوكاسل - توتنهام
|17:30 مصر، 18:30 السعودية
|beIN Sports HD 1 Premium
|الدوري الإيطالي - الجولة الثامنة
|
المباراة
|
الموعد
|القناة الناقلة
|نابولي - تورينو
|18:00 مصر، 19:00 السعودية
|يوتيوب
|يوفنتوس - روما
|20:45 مصر، 21:45 السعودية
|يوتيوب
|الدوري الألماني - الجولة الثامنة
|
المباراة
|
الموعد
|القناة الناقلة
|باير ليفركوزن - بايرن ميونخ
|15:30 مصر، 16:30 السعودية
|لا يوجد
|الدوري التركي - الجولة الثامنة
|
المباراة
|
الموعد
|القناة الناقلة
|جلطة سراي - قونيا سبور
|15:00 مصر، 16:00 السعودية
|beIN Sports TR
|دوري أبطال آسيا - ربع النهائي
|
المباراة
|
الموعد
|القناة الناقلة
|يوهانج ستيلرز - ناجويا جرامبوس
|08:00 السعودية، 09:00 الإمارات
|يوتيوب
|هيونداي موتورز - أولسان هيونداي
|13:00 السعودية، 14:00 الإمارات
|يوتيوب