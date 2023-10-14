جدول مباريات اليوم الأحد 15 أكتوبر 2023 والقنوات الناقلة والمعلقين

أحمد جمال
MP_Erling Braut Haaland_Norway vs Pablo Martin Psez Gavira Gavi_Spain(C)Getty Images
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تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 15 أكتوبر 2023 في البطولات العالمية والعربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات الدولية والتي على قدر كبير من الحماسية والأهمية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأحد 15 أكتوبر 2023 حيث نتابع مباريات الجولة الثامنة من التصفيات المؤهلة ليورو 2024، والتي من أهمها بالطبع لقاء منتخب إسبانيا بمنتخب النرويج.

وسنتابع أيضاً تركيا في مواجهة لاتفيا، سويسرا وروسيا البيضاء بالإضافة إلى مباراة ويلز ضد كرواتيا، كما سنتابع مباراة ودية قوية تجمع ما بين منتخب المكسيك ومنتخب غانا، في استعدادات الأخير لخوض البطولة الإفريقية الكبرى، كأس أمم إفريقيا 2023.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 15 أكتوبر 2023 والقنوات الناقلة والمعلقين.

جدول مباريات اليوم الأحد 15 أكتوبر 2023 "15-10-2023" والمعلقين

التصفيات المؤهلة ليورو 2024 - الجولة الثامنة

المباراةالموعدمعلق المباراةالقناة الناقلة
جورجيا - قبرص16:00 مصر والسعوديةأحمد البلوشيbeIN Sports HD 1
سويسرا - روسيا البيضاء19:00 مصر والسعوديةمحمد بركاتbeIN Sports HD 1
التشيك - جزر فارو19:00 مصر والسعوديةمحمد المبروكيbeIN Sports HD 2
رومانيا - أندورا21:45 مصر والسعوديةعادل خلوbeIN Sports HD 5
بولندا - مولدوفا21:45 مصر والسعوديةمضر اليوسفbeIN Sports HD 4
النرويج - إسبانيا21:45 مصر والسعوديةخليل البلوشيbeIN Sports HD 1
تركيا - لاتفيا21:45 مصر والسعوديةباسم الزيرbeIN Sports HD 2
ويلز - كرواتيا21:45 مصر والسعوديةنوفل باشيbeIN Sports HD 3

مباريات دولية ودية - منتخبات

المباراةالموعد
المكسيك - غانا03:00 مصر والسعودية
السودان - تنزانيا18:00 مصر والسعودية
البحرين - الفلبين19:00 مصر والسعودية

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