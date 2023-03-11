جدول مباريات اليوم الأحد 12 مارس 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 12 مارس 2023 في البطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

نستعرض معكم اليوم الكثير من المباريات الهامة ما بين البطولات السعودية والبطولة الإنجليزية ،الإسبانية ،الإيطالية وأيضاً المصرية، حيث نغطي جميع المباريات الهامة في البطولات الكبرى بالإضافة إلى الفرق ذات الشعبية الكبيرة في الوطن العربي.

ونبدأ حديثنا عن مباريات اليوم الأحد 12 مارس 2023 بمباريات دوري يلو السعودي، حيث الجولة 25 والتي يخوض فيها الأهلي مباراته ضد الرياض في مباراة من العيار الثقيل، كما سنتابع مباريات الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي يحل فيها آرسنال ضيفاً على فولهام.

وفي الدوري الإسباني حيث عشاق برشلونة يستعدون لمتابعة فريقهم في مواجهته ضد أتلتيك بيلباو ضمن الأسبوع الـ25، بينما نتابع الزمالك في مباراته ضد إنبي في الجولة الـ21 من الدوري المصري الممتاز.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 12 مارس 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأحد 12 مارس 2023 "12-3-2023"

دوري يلو السعودي - الجولة الـ25

المباراة الموعد القناة الناقلة هجر - جدة 17:10 مصر، 18:10 السعودية السعودية الرياضية الفيصلي - الخلود 17:50 مصر، 18:50 السعودية السعودية الرياضية الأهلي - الرياض 19:25 مصر، 20:25 السعودية السعودية الرياضية

الدوري الإنجليزي - الجولة 27

المباراة الموعد القناة الناقلة فولهام - آرسنال 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium مانشستر يونايتد - ساوثامبتون 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports 2 HD Premium وست هام يونايتد - أستون فيلا 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports 3 HD Premium نيوكاسل يونايتد - وولفرهامبتون 18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN Sports

الدوري الإسباني - الجولة 25

المباراة الموعد القناة الناقلة ريال مايوركا - ريال سوسييداد 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD 1 إشبيلية - ألميريا 17:15 مصر، 18:15 السعودية beIN Sports HD 1 فياريال - ريال بيتيس 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 1 أتلتيك بيلباو - برشلونة 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي - الجولة 26

المباراة الموعد القناة الناقلة روما - ساسولوو 19:00 مصر، 20:00 السعودية AD SPORTS Premium 1

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الدوري المصري – الجولة 21