جدول مباريات اليوم الأحد 12 فبراير 2023 والقنوات الناقلة

أحمد جمال
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Gavi Barcelona Villarreal 2022-23Getty
الدوري الإنجليزي الممتازمانشستر سيتي vs أستون فيلاالدوري الإسباني - لا ليجافياريال vs برشلونةمانشستر سيتيأستون فيلاليدز يونايتد vs مانشستر يونايتدالدوري الإيطالي - سيري آليدز يونايتدمانشستر يونايتدفياريالبرشلونةسيلتا فيغو vs أتليتكو مدريدسيلتا فيغوأتليتكو مدريدنابولي vs كريمونيزينابوليكريمونيزييوفنتوس vs فيورنتينايوفنتوسالدوري المصري الممتازكأس الاتحاد الأفريقيفيورنتيناسيرميكا كليوباترا vs المصريسيراميكا كليوباتراالمصري البورسعيديبيراميدز vs الجيش الملكيالأهرامالجيش الملكيأسكو دي كارا vs فيوتشرأسكو دي كاراالمستقبل

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 12 فبراير 2023 في البطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

نستعرض معكم مباريات اليوم الأحد 12 فبراير 2023، والتي نشاهد فيها الكثير من المباريات بدءً بالدوري الإنجليزي الممتاز حيث الجولة 23 بعنوان مدينة مانشستر، حين يحل مانشستر يونايتد ضيفاً على ليدز يونايتد، بينما يواجه مانشستر سيتي فريق أستون فيلا.

كما سنشاهد مباراة برشلونة ضد فياريال، وأتلتيكو مدريد ضد سيلتا فيجو ضمن مباريات الجولة 21 من الدوري الإسباني، وفي الدوري الإيطالي سيكون عُشاق يوفنتوس على موعد مع مباراة هامة أمام فيورنتينا، بينما يخوض نابولي متصدر جدول الترتيب مباراته أمام كريمونيزي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 12 فبراير 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأحد 12 فبراير 2023 "12-2-2023"

الدوري الإنجليزي - الجولة 23

المباراةالموعدالقناة الناقلة
ليدز يونايتد - مانشستر يونايتد16:00 مصر، 17:00 السعوديةbeIN Sports 1 HD Premium
مانشستر سيتي - أستون فيلا18:30 مصر، 19:30 السعوديةbeIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني - الجولة 21

المباراةالموعدالقناة الناقلة
سيلتا فيجو - أتلتيكو مدريد17:15 مصر، 18:15 السعوديةbeIN Sports HD 1
فياريال - برشلونة22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإيطالي - الجولة 22

المباراةالموعدالقناة الناقلة
يوفنتوس - فيورنتينا19:00 مصر، 20:00 السعوديةAD SPORTS Premium 1
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نابولي - كريمونيزي21:45 مصر، 22:45 السعوديةAD SPORTS Premium 1
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كأس الكونفدرالية – مرحلة المجموعات (الأسبوع الأول)

المباراةالموعدالقناة الناقلة
أسكوا كارا - فيوتشر18:00 مصر، 19:00 السعوديةbeIN Sports HD 4
بيراميدز - الجيش الملكي21:00 مصر، 22:00 السعوديةbeIN Sports HD 4

الدوري المصري – الجولة 18

هل سيفوز مانشستر يونايتد بأي لقب خلال 2023؟

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هل سيفوز مانشستر يونايتد بأي لقب خلال 2023؟

  • 48%نعم
  • 52%لا
658 الأصوات

اختيارات المحررين

المباراةالموعدالقناة الناقلة
سيراميكا كليوباترا - المصري البورسعيدي18:00 مصر، 19:00 السعوديةOnTime Sport 1
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