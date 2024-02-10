جدول مباريات اليوم الأحد 11 فبراير 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

أحمد جمال
Big Match Nigeria vs Ivory Coast Afcon FinalGetty
كأس أمم إفريقياالدوري الإنجليزي الممتازبرشلونة v Granadaالدوري الإسباني – الليجابرشلونةGranadaNigeria v Ivory CoastNigeriaIvory CoastWest Ham United v أرسنالWest Ham UnitedأرسنالAston Villa v Manchester UnitedAston VillaManchester UnitedSevilla v أتلتيكو مدريدSevillaأتلتيكو مدريدMallorca v Rayo VallecanoMallorcaRayo VallecanoGetafe v Celta VigoGetafeCelta VigoAC Milan v نابوليAC Milanنابوليالدوري الإيطالي الدرجة الأولىGenoa v AtalantaGenoaAtalantaToulouse v NantesToulouseNantesالدوري الفرنسي – الدرجة الأولىMontpellier v LyonMontpellierLyonNice v MonacoNiceMonaco

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 11 فبراير 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

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يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه أكثر من مباراة قوية وهامة في العام الجديد.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأحد 11 فبراير 2024 حيث نتابع الحدث الأكبر في القارة السمراء، وهي مباراة نهائي كأس أمم إفريقيا ما بين كوت ديفوار ونيجيريا، كما نستكمل لقاءات الجولة 24 من الدوري الإنجليزي حيث يلتقي مانشستر يونايتد وأستون فيلا، كما يحل آرسنال ضيفاً على وست هام يونايتد.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي الدوري الإسباني نتابع برشلونة ضد غرناطة، ومواجهة أتلتيكو مدريد أمام إشبيلية، ضمن الجولة الرابعة والعشرين من لا ليجا، كما نتابع أيضاً بعض المباريات الهامة في الدوري الإيطالي والفرنسي، والتي أهمها صدام ميلان ونابولي في الجولة 24 من السيري آ.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 11 فبراير 2024 والقنوات الناقلة.

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جدول مباريات اليوم الأحد 11 فبراير 2024 "11-02-2024"

كأس أمم أفريقيا - النهائي

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
نيجيريا - كوت ديفوار22:00 مصر، 21:00 المغربbeIN AFCON 1حفيظ دراجي

الدوري الإنجليزي - الأسبوع الـ24

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
وست هام - آرسنال16:00 مصر، 17:00 السعوديةbeIN SPORTS 1خالد الحدي
أستون فيلا - مانشستر يونايتد18:30 مصر، 19:30 السعوديةbeIN SPORTS 1خليل البلوشي

الدوري الإسباني - الأسبوع الـ24

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
خيتافي - سيلتا فيجو15:00 مصر، 16:00 السعوديةbeIN SPORTS 3باسم الزير
ريال مايوركا - رايو فاييكانو17:15 مصر، 18:15 السعوديةbeIN SPORTS 3عامر الخوذيري
إشبيلية - أتلتيكو مدريد19:30 مصر، 20:30 السعوديةbeIN SPORTS 3علي محمد علي
برشلونة - غرناطة22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN SPORTS 1حسن العيدروس

الدوري الإيطالي - الجولة 24

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
جنوى - أتالانتا19:00 مصر، 20:00 السعوديةAD Sports Premium 1
StarzPlay		غازي العمري
ميلان - نابولي21:45 مصر، 22:45 السعوديةAD Sports Premium 1
StarzPlay		بلال علام
ميشيل سعد

الدوري الفرنسي - الأسبوع 21

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
تولوز - نانت16:00 مصر، 17:00 السعوديةbeIN Sports Xtra 1عادل خلو
مونبلييه - ليون18:05 مصر، 19:05 السعوديةbeIN SPORTS 4جواد بدة
نيس - موناكو21:45 مصر، 22:45 السعوديةbeIN SPORTS 4محمد بركات

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