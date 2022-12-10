جدول مباريات اليوم الأحد 11 ديسمبر 2022 والقنوات الناقلة

أحمد جمال
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تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 11 ديسمبر 2022 في البطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

نستعرض معكم اليوم مباريات اليوم الأحد 11 ديسمبر 2022، والتي يسُتكمل فيها مباريات من جولات مؤجلة ضمن الجولة الثالثة والرابعة من الدوري المصري الممتاز، والتي سيكون أبرزها مباراة الزمالك وبيراميدز والتي دائماً ما تطغى عليها الحماس والندية.

كما سيكون هناك مباريات كثيرة من ضمنها مباريات ضمن الدوري الجزائري والتونسي، كما سنتابع أيضاً مباريات ودية كثيرة والتي أبرزها مباراة ليفربول ضد أولمبيك ليون تحت مسمى كأس سوبر دبي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 11 ديسمبر 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأحد 11 ديسمبر 2022 "11-12-2022"

الدوري المصري

المباراةالموعدالقناة الناقلة
غزل المحلة - الداخلية14:45 مصر، 15:45 السعوديةOnTime Sport HD
طلائع الجيش - المصري البورسعيدي17:00 مصر، 18:00 السعوديةOnTime Sport HD 2
سموحة - المقاولون العرب17:00 مصر، 18:00 السعوديةOnTime Sport HD 3
الزمالك - بيراميدز19:00 مصر، 20:00 السعوديةOnTime Sport HD

الدوري التونسي - دور المجموعات

المباراةالموعد
نجم المتلوي - الإفريقي التونسي15:00 مصر، 14:00 تونس، الجزائر

الدوري الجزائري - الجولة الرابعة عشر

المباراةالموعد
مولدية الجزائر - وفاق سطيف16:00 مصر، 15:00 الجزائر، تونس
نجم مقرة - شبيبة القبائل16:00 مصر، 15:00 الجزائر، تونس
شباب بلوزداد - إتحاد خنشلة16:00 مصر، 15:00 الجزائر، تونس

مباريات ودية

اختيارات المحررين

المباراةالموعد
ليفربول - ليون16:00 مصر، 17:00 السعودية
تشيلسي - أستون فيلا16:10 مصر، 17:10 السعودية
كريستال بالاس - نابولي17:00 مصر، 18:00 السعودية
بنفيكا - إشبيلية19:00 مصر، 20:00 السعودية