جدول مباريات اليوم الأحد 11 ديسمبر 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 11 ديسمبر 2022 في البطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

نستعرض معكم اليوم مباريات اليوم الأحد 11 ديسمبر 2022، والتي يسُتكمل فيها مباريات من جولات مؤجلة ضمن الجولة الثالثة والرابعة من الدوري المصري الممتاز، والتي سيكون أبرزها مباراة الزمالك وبيراميدز والتي دائماً ما تطغى عليها الحماس والندية.

كما سيكون هناك مباريات كثيرة من ضمنها مباريات ضمن الدوري الجزائري والتونسي، كما سنتابع أيضاً مباريات ودية كثيرة والتي أبرزها مباراة ليفربول ضد أولمبيك ليون تحت مسمى كأس سوبر دبي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 11 ديسمبر 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأحد 11 ديسمبر 2022 "11-12-2022"

الدوري المصري

المباراة الموعد القناة الناقلة غزل المحلة - الداخلية 14:45 مصر، 15:45 السعودية OnTime Sport HD طلائع الجيش - المصري البورسعيدي 17:00 مصر، 18:00 السعودية OnTime Sport HD 2 سموحة - المقاولون العرب 17:00 مصر، 18:00 السعودية OnTime Sport HD 3 الزمالك - بيراميدز 19:00 مصر، 20:00 السعودية OnTime Sport HD

الدوري التونسي - دور المجموعات

المباراة الموعد نجم المتلوي - الإفريقي التونسي 15:00 مصر، 14:00 تونس، الجزائر

الدوري الجزائري - الجولة الرابعة عشر

المباراة الموعد مولدية الجزائر - وفاق سطيف 16:00 مصر، 15:00 الجزائر، تونس نجم مقرة - شبيبة القبائل 16:00 مصر، 15:00 الجزائر، تونس شباب بلوزداد - إتحاد خنشلة 16:00 مصر، 15:00 الجزائر، تونس

مباريات ودية