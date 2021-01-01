جدول مباريات اليوم الأحد 10 يناير 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات اليوم الأحد 10 يناير 2020 في الدوري الإيطالي والدوري الإسباني والألماني وأهم البطولات في العالم، وما هي القنوات الناقلة؟

يوم جديد في عالم الساحرة المستديرة تنطلق فيه العديد من المباريات القوية والممتعة في مختلف أنحاء العالم.

البداية ستكون مع الدوري الإيطالي ، حيث يستضيف روما نادي إنتر ميلان في صراع مشتعل حيث يسعى نادي العاصمة للفوز والتساوي مع ضيفه في النقاط بالمركز الثاني، وعلى الجانب الأخر فإن النيرازوري يريد الانتصار وعدم الابتعاد عن صراع الصدارة مع جاره في المدينة، كما يخوض حامل اللقب يوفنتوس مباراة ضد ساسولو، بالطبع ستكون مباراة صعبة على السيدة العجوز حيث يريد ساسولو حصد الثلاث نقاط والصعود ولو مؤقتًا إلى المربع الذهبي.

وفي الدوري الإسباني ، يحل فالنسيا الذي يصارع في المراكز الأخيرة ضيفًا على بلد الوليد في صراع قوي للابتعاد عن خطر الهبوط، كما يستضيف قادش نادي ألافيس.

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بينما في الدوري الألماني وبعد مفاجأة هذه الجولة وهي خسارة بايرن ميونخ بنتيحة 3/2 أمام بوروسيا مونشنجلادباخ، يستضيف اليوم أوجسبورج فريق شتوتجارت وبالطبع ستكون مباراة قوية لتقارب مستويى الفريقان والفارق الضئيل بينهم في النقاط وهو نقطة وحيدة، كما يحل هيرتا برلين ضيفًا على أرمينيا بيليفيلد الذي يصارع في المراكز الأخيرة من جدول الترتيب.

وفي هذا التقرير سنتعرف على مواعيد مباريات اليوم الأحد 10 يناير 2021 والقنوات الناقلة.

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مواعيد مباريات اليوم الأحد 10 يناير "10-1-2021":

الدوري الإيطالي - الجولة 17 المباراة الموعد القناة الناقلة روما - إنتر ميلان 13:30 مصر، 14:30 السعودية beIN Sports HD 1 أودينيزي - نابولي 1600 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports HD 4 بارما - لاتسيو 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports HD 8 يوفنتوس - ساسولو 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري الإسباني - الجولة 18 المباراة الموعد القناة الناقلة ليفانتي - إيبار 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD 5 قادش - ألافيس 17:15 مصر، 18:15 السعودية beIN Sports HD 2 بلد الوليد - فالنسيا 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 2

الدوري الألماني - الجولة 15 المباراة الموعد القناة الناقلة أوجسبورج - شتوتجارت 16:30 مصر، 17:30 السعودية - أرمينيا بيليفيلد - هيرتا برلين 19:00 مصر، 20:00 السعودية -

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