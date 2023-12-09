جدول مباريات اليوم الأحد 10 ديسمبر 2023 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 10 ديسمبر 2023 في البطولات العالمية والعربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات المهمة والحماسية، خاصة في الدوريات الأوروبية الكبرى التي تشتعل حماساً كلما اقتربنا من نهاية الدور الأول لمعرفة بطل الشتاء كما يُطلق عليها.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأحد 10 ديسمبر 2023 حيث نستكمل الجولة السادسة عشرة من الدوري الإنجليزي حيث يحل مانشستر سيتي ضيفاً على لوتون تاون، بينما يلتقي توتينهام ونيوكاسل يونايتد.

كما سنتابع أيضاً مباريات الأسبوع الـ16 من الدوري الإسباني، والتي أهمها مواجهة برشلونة وجيرونا، وأتلتيكو مدريد ضد ألميريا، وفي الدوري الإيطالي يلتقي روما بفريق فيورنتينا، بالإضافة إلى مباراة بيراميدز أمام صن ماميلودي صن داونز في الجولة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 10 ديسمبر 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأحد 10 ديسمبر 2023 "10-12-2023"

الدوري الإنجليزي - الجولة 16

المباراة الموعد معلق المباراة القناة الناقلة إيفرتون - تشيلسي 17:00 السعودية، 16:00 مصر خالد الحدي beIN Sports HD 1 فولهام - وست هام 17:00 السعودية، 16:00 مصر عامر الخوذيري beIN Sports Xtra 1 لوتون تاون - مانشستر سيتي 17:00 السعودية، 16:00 مصر حفيظ دراجي beIN Sports HD 2 توتنهام - نيوكاسل يونايتد 19:30 السعودية، 18:30 مصر حسن العيدروس beIN Sports HD 1

الدوري الإسباني - الجولة 16

المباراة الموعد معلق المباراة القناة الناقلة أتلتيكو مدريد - ألميريا 16:00 السعودية، 15:00 مصر أحمد البلوشي beIN Sports HD 3 غرناطة - أتلتيك بيلباو 18:15 السعودية، 17:15 مصر منتصر الأزهري beIN Sports HD 3 قادش - أوساسونا 20:30 السعودية، 19:30 مصر محمد السعدي beIN Sports HD 3 برشلونة - جيرونا 23:00 السعودية، 22:00 مصر عصام الشوالي beIN Sports HD 1

دوري أبطال أفريقيا - الجولة 3

المباراة الموعد معلق المباراة القناة الناقلة ماميلودي صن داونز - بيرامييدز 16:00 السعودية، 15:00 مصر علي محمد علي beIN Sports HD 8

الدوري الإيطالي - الجولة 15

المباراة الموعد معلق المباراة القناة الناقلة روما - فيورنتينا 22:45 السعودية، 21:45 مصر بلال علام AD SPORTS Premium 1

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الدوري الألماني - الجولة 14

المباراة الموعد معلق المباراة القناة الناقلة شتوتجارت - باير ليفركوزن 17:30 السعودية، 16:30 مصر باسم الزير beIN Sports HD 5 كولن - ماينز 19:30 السعودية، 18:30 مصر سمير اليعقوبي beIN Sports HD 2

الدوري الفرنسي - الجولة 15

المباراة الموعد معلق المباراة القناة الناقلة نيس - ستاد ريمس 15:00 السعودية، 14:00 مصر محمد المبروكي beIN Sports HD 4 كليرمون فوت - ليل 17:00 السعودية، 16:00 مصر جواد بدة beIN Sports Xtra 2 لوريان - مارسيليا 22:45 السعودية، 21:45 مصر عادل خلو beIN Sports HD 4

كأس الكونفدرالية الإفريقية - الجولة 3