جدول مباريات اليوم الأحد 1 أغسطس 2021 والقنوات الناقلة
آخر تحديث
Getty Images
نعيش في هذه الفترة توقفات الدوريات وانتهاء غالبية البطولات الدولية في الصيف، وهو ما يعني وجود عدد قليل من المباريات.
يقام اليوم كأس السوبر الفرنسي الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وسيجمع بين نادي باريس سان جيرمان ونادي ليل.
وفي نصف نهائي كأس العرش المغربي، يواجه نادي رجاء بني ملال الجيش الملكي، ويلتقي الوداد مع المغرب التطواني.
اختيارات المحررين
كما يلتقي اليوم نادي آسنال مع نادي تشيلسي في مباراة ودية تحضيرية للموسم الجديد.
ريال مدريد، برشلونة ويوفنتوس ينتصرون على يويفا في صراع دوري السوبر
وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 1 أغسطس 2021 والقنوات الناقلة.
مواعيد مباريات اليوم الأحد 1 أغسطس "1-8-2021":
|كأس السوبر الفرنسي 2021
|
المباراة
|
الموعد
|القناة الناقلة
|ليل - باريس سان جيرمان
|20:00 مصر، 21:00 السعودية
|beIN Sports HD 2
|كأس العرش المغربي - نصف النهائي
|
المباراة
|
الموعد
|القناة الناقلة
|رجاء بني ملال - الجيش الملكي
|18:30 المغرب، 19:30 مصر
|Arryadia SD/HD
|الوداد - المغرب التطواني
|21:30 المغرب، 22:30 مصر
|Arryadia SD/HD
|مباريات الأندية الودية
|
المباراة
|
الموعد
|آرسنال - تشيلسي
|16:00 مصر، 17:00 السعودية