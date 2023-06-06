تعرف على جدول مباريات الهلال في كأس العرب للأندية الأبطال 2023 كأس الملك سلمان والقنوات الناقلة

تشهد بطولة كأس العرب للأندية 2023 "كأس الملك سلمان" مشاركة 37 ناديًا من مختلف الدول العربية، حيث انطلقت التصفيات بإقامة دور تمهيدي أول ثم ثانٍ ثم دور المجموعات ثم الأدوار الإقصائية

ومع انتهاء الدورين التأهيليين الأول والثاني، تقام نهائيات كأس العرب للأندية بنظام دورة مجمعة في المملكة العربية السعودية بمشاركة 16 ناديًا، تتكون من ستة أندية تأهلت عبر التصفيات، بالإضافة إلى أربعة أندية تأهلت مباشرة باختيار الاتحاد العربي لكرة القدم، وستة أندية تتأهل مباشرة من أعلى ست دوريات تصنيف "فيفا" لشهر ديسمبر 2022.

وبذلك تكتمل المجموعات في 4 تصنيفات، 4 مجموعات يتأهل من بينها المتصدر والوصيف وتبدأ من الدور ربع النهائي بعد ذلك.

الهلال السعودي يطمح لمصالحة جماهيره بعد موسم لم يكن بالأنجح للعالمي رغم حصد فضية كأس العالم للأندية، ولكن إقامة البطولة في المملكة مع التدعيمات المرتقبة للزعيم سيكون لها دور كبير بلا شك.

في السطور التالية نستعرض لكم جدول مباريات الهلال في كأس العرب للأندية الأبطال 2023 كأس الملك سلمان والقنوات الناقلة.

جدول مباريات ومجموعات كأس العرب للأندية الأبطال 2023 كأس الملك سلمان، القنوات الناقلة والجوائز

جدول مباريات الهلال في كأس العرب للأندية الأبطال 2023 كأس الملك سلمان - دور المجموعات

المباراة الموعد النتيجة الملعب الهلال - أهلي طرابلس 20 يوليو 2023 - لم يحدد بعد الهلال - السد لم يحدد بعد - لم يحدد بعد الهلال - الوداد لم يحدد بعد - لم يحدد بعد

ترتيب مجموعة الهلال في كأس العرب للأندية الأبطال 2023 كأس الملك سلمان

يوجد الهلال في المجموعة الثانية والتي تضم كلًا من أهلي طرابلس الليبي والسد القطري والوداد البيضاوي المغربي.