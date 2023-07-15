جدول مباريات النصر في دوري روشن السعودي 2024 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات النصر في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة...

ينطلق الموسم الجديد من دوري روشن السعودي للمحترفين، في 11 أغسطس 2023، ومن المنتظر أن يكون مليئًا بالإثارة والحماس.

ويأمل النصر بقيادة كريستيانو رونالدو، إلى العودة إلى منصات التتويج من جديد بعد خسارة لقب الدوري الموسم المنصرم أمام الاتحاد، ويدخل العالمي وجمهوره الموسم بمعنويات مرتفعة بعد التعاقدات القوية التي أبرمها الفريق.

وفي هذا التقرير، سنتعرف على جدول مباريات النصر في الدوري السعودي 2024، وما هي القنوات الناقلة؟

ما هي القنوات الناقلة لمباريات النصر في دوري روشن السعودي؟

تُنقل مباريات الدوري السعودي عبر شبكة SSC بصورة مجانية عبر تقنية SD، بينما قنوات HD تكون مشفرة.

وإذا لم تتمكن عزيزي القارئ من متابعة المباريات، فيمكن متابعة البث الكتابي المقدم من موقع جول لمباريات النصر والذي عادةً ما يبدأ قبل كل مباراة بنصف ساعة.

جدول مباريات النصر في دوري روشن السعودي 2024

يفتتح النصر مشواره في البطولة بمواجهة الاتفاق يوم 14 أغسطس، قبل أن يستضيف الشباب في قمة الجولة الرابعة يوم 29 من الشهر ذاته.

وفي الجولة السابعة سيلعب العالمي أمام الأهلي، وفي نهاية الدور الأول وتحديدًا في الجولة الخامسة عشر سنكون على موعد مع الإثارة في الديربي أمام الهلال.

وتتجدد الإثارة من جديد في الجولة السابعة عشر أمام الاتحاد.

الجولة المباراة الموعد النتيجة الملعب 1 الاتفاق - النصر الإثنين 14 أغسطس 2023،

21:00 السعودية ومصر - الأمير محمد بن فهد 2 النصر - التعاون الجمعة 18 أغسطس 2023،

21:00 السعودية ومصر - الأول بارك 3 الفتح - النصر الجمعة 25 أغسطس 2023،

21:00 السعودية ومصر - مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية 4 النصر - الشباب الثلاثاء 29 أغسطس 2023،

21:00 السعودية ومصر - الأول بارك 5 الحزم - النصر السبت 2 سبتمبر 2023،

21:00 السعودية ومصر - ملعب نادي الحزم

جدول ترتيب النصر في دوري روشن السعودي 2024

الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 الشباب 0 0 0 0 0 0 0 0 2 الأخدود 0 0 0 0 0 0 0 0 3 الطائي 0 0 0 0 0 0 0 0 4 الاتحاد 0 0 0 0 0 0 0 0 5 الرياض 0 0 0 0 0 0 0 0 6 الاتفاق 0 0 0 0 0 0 0 0 7 الفيحاء 0 0 0 0 0 0 0 0 8 الأهلي 0 0 0 0 0 0 0 0 9 النصر 0 0 0 0 0 0 0 0 10 أبها 0 0 0 0 0 0 0 0 11 الخليج 0 0 0 0 0 0 0 0 12 الحزم 0 0 0 0 0 0 0 0 13 الرائد 0 0 0 0 0 0 0 0 14 الفتح 0 0 0 0 0 0 0 0 15 الوحدة 0 0 0 0 0 0 0 0 16 الهلال 0 0 0 0 0 0 0 0 17 ضمك 0 0 0 0 0 0 0 0 18 التعاون 0 0 0 0 0 0 0 0