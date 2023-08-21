تعرف على جدول مباريات النصر في دوري أبطال آسيا 2023-2024 والقنوات الناقلة

يعود النصر للمشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا بعد الغياب عن النسخة الماضية، إذ كان آخر ظهور له في البطولة في 2021.

ووصل النصر في ظهوره الأخير بالبطولة إلى نصف النهائي لكنه خرج من المسابقة أمام الغريم التقليدي الهلال.

ولم يحقق العالمي بطولة دوري أبطال آسيا من قبل وأفضل إنجازه هو الوصافة في 1995، لكنّه حصد بطولة كأس الكؤوس الآسيوية في 1997.

ويحاول النصر استغلال فرصة امتلاك كوكبة من النجوم على رأسهم كريستيانو رونالدو وساديو ماني وغيرهم لأجل خطف اللقب الأسيوي.

في السطور التالية نستعرض لكم جدول مباريات النصر في دوري أبطال آسيا 2023-2024 والقنوات الناقلة.

ما هي القنوات الناقلة لمباريات النصر في دوري أبطال آسيا 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري أبطال آسيا 2023-2024 في المملكة العربية السعودية على قنوات SSC، والتي تم إطلاقها مع بداية الموسم الجديد لإذاعة مباريات الدوري السعودي والبطولات الآسيوية.

كما يمكن المتابعة عبر قنوات beIN AFC خارج الأراضي السعودية، بينما تنقل قنوات أبوظبي الرياضية البطولة داخل الإمارات.

جدول مباريات النصر في ملحق دوري أبطال آسيا 2023-2024

النصر وصل إلى دوري أبطال آسيا كوصيف لدوري روشن السعودي وبالتالي يحتاج إلى المشاركة في ملحق إقصائي قبل اللعب في دور المجموعات.

المباراة الموعد النتيجة الملعب النصر - شباب أهلي دبي الثلاثاء 22 أغسطس 2023

20:20 مصر والسعودية - الأول بارك