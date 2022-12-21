جدول مباريات المنتخب السعودي في كأس الخليج العربي 25 والقنوات الناقلة

أحمد الغنامأحمد الغنام
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السعوديةكأس الخليجالعراقاليمنعمان

تعرف على جدول مباريات المنتخب السعودي خلال منافسات بطولة كأس الخليج العربي 25 والقنوات الناقلة لمباريات "الأخضر" في البطولة.

يخوض المنتخب السعودي تحديًا جديدًا حين يخوض منافسات بطولة كأس الخليج العربي 25، والتي تقام في العراق، وتحديدًا في مدينة البصرة خلال الفترة من 6 يناير وحتى 19 يناير 2023.

المنتخب السعودي قدم أداءً جيدًا خلال بطولة كأس العالم 2022، لكنه لم يتجنب توديع مونديال قطر من الدور الأول رغم البداية التاريخية بالفوز على منتخب الأرجنتين في المباراة الافتتاحية.

ويسعى المنتخب السعودي أن تكون بطولة كأس الخليج العربي 25 خير تعويض له على الخروج المبكر من المونديال، وأن يحصد اللقب الرابع في تاريخه، خاصة وأن آخر تتويج للأخضر ببطولة الخليج يعود إلى عام 1994.

جدول مباريات كأس الخليج العربي 25 والقنوات الناقلة والمجموعات

لكن، ما هي مجموعة المنتخب السعودي في بطولة كأس الخليج العربي 25؟ وما هو ترتيب مباريات "الأخضر"؟ وما هي القنوات الناقلة لمباريات البطولة؟ كل ذلك وأكثر نتعرف عليه في التقرير التالي من "جول.كوم".

ما هي مجموعة المنتخب السعودي في بطولة كأس الخليج العربي 25؟

قرعة كأس الخليج العربي 25 والتي أقيمت في مدينة البصرة يوم 25 أكتوبر الماضي، أوقعت المنتخب السعودي في المجموعة الأولى، إلى جانب العراق، البلد المضيف، واليمن وعمان.

الترتيبالمنتخبلعبفوزتعادلخسارةلهعليهالفارق النقاط
1السعودية00000000
2العراق00000000
3عمان00000000
4اليمن00000000

ما هو جدول مباريات المنتخب السعودي في بطولة كأس الخليج العربي 25؟

يبدأ المنتخب السعودي مشواره في بطولة كأس الخليج العربي 25 بمواجهة اليمن، ثم يخوض المباراة الثانية أمام العراق، ويختتم دور المجموعات في البطولة بمواجهة عمان.

ويتأهل المنتخبان صاحبي المركزين الأول والثاني إلى دور الثمانية من البطولة، على أن يلعب المتصدر أمام وصيف المجموعة الثانية.

الدورالمباراةالموعدالنتيجةالملعب
المجموعاتاليمن - السعوديةالجمعة 6 يناير 2023،
21:30 السعودية، 20:30 مصر		البصرة الدولي
المجموعاتالسعودية - العراقالإثنين 9 يناير 2023،
19:15 السعودية، 18:15 مصر		البصرة الدولي
المجموعاتالسعودية - عمانالخميس 12 يناير 2023،
18:00 السعودية، 17:00 مصر		الميناء

ما هي القنوات الناقلة لبطولة كأس الخليج العربي 25؟

تُنقل بطولة كأس الخليج العربي 25 على عدد من القنوات العربية، وهي كالتالي..

القنوات الناقلة

beIN SPORTS HD
AD SPORTS HD
قنوات الكأس
KSA SPORTS HD
Bahrain SPORTS HD
Dubai SPORTS HD
Iraqi SPORTS HD
Oman SPORTS HD
KTV SPORTS HD
Jordan SPORTS