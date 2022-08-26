جدول مباريات الشباب في الدوري السعودي 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات الشباب في الدوري السعودي 2022-2023 والقنوات الناقلة، وينطلق دوري روشن السعودي في 25 أغسطس 2022

ينطلق الموسم الجديد من الدوري السعودي يوم الخميس 25 أغسطس 2022.

يبدأ الشباب مبارياته في الدوري السعودي هذا الموسم بمواجهة الخليج الصاعد حديثًا، في افتتاح الجولة الأولى من دوري روشن السعودي.

فاز الزعيم بالدوري الموسم الماضي للمرة الثامنة عشر في تاريخه، بعد منافسة شرسة مع الاتحاد حًسمت في الجولات الأخيرة وهو البطل التاريخي للمسابقة.

جدول مباريات الدوري السعودي 2023، القنوات الناقلة والترتيب

وفي هذا التقرير، سنتعرف على جدول مباريات الشباب في الدوري السعودي 2023، وما هي القنوات الناقلة؟

ما هي القنوات الناقلة للدوري السعودي؟

تُنقل مباريات الدوري السعودي عبر شبكة SSC بصورة مجانية عبر تقنية SD، بينما قنوات HD تكون مشفرة.

وإذا لم تتمكن عزيزي القارئ من متابعة المباريات ، فيمكن متابعة البث الكتابي المقدم من موقع جول لمباريات الشباب والذي عادةً ما يبدأ قبل المباراة بنصف ساعة.

Shahid

جدول مباريات الشباب في الدوري السعودي 2023

يفتتح الشباب مبارياته في الدوري السعودي 2023 مع نادي الباطن ثم يواجه أبها والطائي والعدالة على التوالي.

يُقام ديربي الرياض بين الهلال والشباب، على ملعب الأول، ضمن الجولة السابعة، في العاشر من أكتوبر.

الجولة المباراة الموعد النتيجة الملعب 1 الشباب - الباطن الجمعة 26 أغسطس 2022،

21:00 السعودية، 20:00 مصر 0-3 الأمير فيصل بن فهد 2 أبها - الشباب الخميس 1 سبتمبر 2022،

21:00 السعودية، 20:00 مصر مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية 3 الشباب - الطائي الخميس 8 سبتمبر 2022،

21:00 السعودية، 20:00 مصر الأمير فيصل بن فهد 4 العدالة - الشباب الأربعاء 14 سبتمبر 2022،

21:00 السعودية، 20:00 مصر مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية 5 الفيحاء - الشباب الأحد 2 أكتوبر 2022،

18:20 السعودية، 17:20 مصر مدينة المجمعة الرياضية 6 الشباب - الرائد الخميس 6 أكتوبر 2022،

21:00 السعودية، 20:00 مصر الأمير فيصل بن فهد 7 الهلال - الشباب الإثنين 10 أكتوبر 2022،

20:30 السعودية، 19:30 مصر الملك فهد الدولي 8 الشباب - الخليج السبت 15 أكتوبر 2022،

20:30 السعودية، 19:30 مصر الأمير فيصل بن فهد 9 الشباب - الاتحاد الخميس 15 ديسمبر 2022، الأمير فيصل بن فهد 10 الفتح - الشباب الأحد 25 ديسمبر 2022 مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية 11 الشباب - الاتفاق الجمعة 30 ديسمبر 2022 الأمير فيصل بن فهد 12 الوحدة - الشباب الخميس 5 يناير 2023 مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية 13 الشباب - النصر الخميس 12 يناير 2023 الأمير فيصل بن فهد 14 التعاون - الشباب الخميس 19 يناير 2023 مدينة الملك عبدالله الرياضية 15 الشباب - ضمك الخميس 2 فبراير 2023 الأمير فيصل بن فهد

ترتيب الشباب في الدوري السعودي 2023

الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 الاتحاد 1 1 0 0 3 0 +3 3 2 الشباب 1 1 0 0 3 0 +3 3 3 الهلال 1 1 0 0 2 0 +2 3 4 الطائي 1 1 0 0 2 1 +1 3 5 ضمك 1 1 0 0 1 0 +1 3 6 الرائد 0 0 0 0 0 0 0 0 7 النصر 0 0 0 0 0 0 0 0 8 الوحدة 0 0 0 0 0 0 0 0 9 الفتح 0 0 0 0 0 0 0 0 10 التعاون 0 0 0 0 0 0 0 0 11 أبها 0 0 0 0 0 0 0 0 12 الاتفاق 1 0 0 1 1 2 -1 0 13 الفيحاء 1 0 0 1 0 1 -1 0 14 الخليج 1 0 0 1 0 2 -2 0 15 العدالة 1 0 0 1 0 3 -3 0 16 الباطن 1 0 0 1 0 3 -3 0