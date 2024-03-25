جدول مباريات السوبر السعودي 2024، الفرق المشاركة، التذاكر والقنوات الناقلة

كل ما تريد معرفته عن كأس السوبر السعودي 2024، مواعيد ونتائج المباريات، القنوات الناقلة وطرق المتابعة وأسعار التذاكر...

تستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة، بطولة السوبر السعودي 2024، في نظامه الجديد، والذي يقام للمرة الثانية في تاريخه بهذا النظام.

وكان الاتحاد، قد تمكن من حسم لقب السوبر السعودي 2023 لصالحه، بعدما تغلب على الفيحاء في النهائي، بعد أن نجح "العميد" في عبور عقبة النصر في نصف النهائي.

وبكل تأكيد سنكون على موعد مع نسخة جديدة مثيرة من البطولة، كما حدث في نسخة العام الماضي.

وفي هذا التقرير من "جول" سنلقي نظرة موسعة على كأس السوبر السعودي 2024، وسنتعرف على الفرق المشاركة، ومواعيد المباريات، وطريقة شراء التذاكر، والكثير من الأمور الأخرى المتعلقة بالبطولة المرتقبة.

ما الأندية المشاركة في كأس السوبر السعودي 2024؟

حجز الاتحاد أول مقاعد الأندية المشاركة في كأس السوبر السعودي 2024 بصفته حامل لقب دوري روشن السعودي لموسم 2022-2023، وسيرافقه النصر وصيف الدوري كصاحب المقعد الثاني في السوبر.

أما الهلال فقد حجز مقعده في البطولة بعد تحقيق لقب كأس الملك 2022-2023، وسيكمل الوحدة عقد الفرق المشاركة في كأس السوبر السعودي 2024 بعد احتلال المركز الثاني في كأس الملك.

ما موعد كأس السوبر السعودي 2024 وأين يقام؟

تنطلق بطولة السوبر السعودي 2024، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي يوم 8 أبريل القادم، على أن تكون المباراة النهائي يوم 11 من الشهر ذاته.

ما نظام السوبر السعودي 2024؟

نسخة كأس السوبر السعودي 2024، ستشهد مشاركة أربعة فرق في البطولة، بنظام المباريات الإقصائية، أي مباراتي نصف نهائي ونهائي.

وذلك النظام يشبه تمامًا النظام الجديد لبطولة السوبر الإسباني، والذي بدأ منذ موسم 2019-20.

نظام البطولة يقوم على مشاركة بطل ووصيف الدوري السعودي للمحترفين، إلى جانب بطل ووصيف بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

أما في حالة تواجد فريق في خانتين، أي بطل الدوري والكأس على سبيل المثال، يتم اختيار الفريق صاحب أفضل ترتيب في الدوري السعودي ولا يتواجد في البطولة، وهو الأمر الذي لن يحدث في نسخة 2024.

مباريات كأس السوبر السعودي 2024 - نصف النهائي

يفتتح الاتحاد مباريات السوبر السعودي 2024، بينما سيلعب الهلال مع النصر، في ديربي الرياض بنصف النهائي الآخر.

المباراة الموعد النتيجة الملعب الاتحاد - الوحدة الإثنين 8 أبريل 2024،

20:00 السعودية، 21:00 الإمارات - استاد آل نهيان الهلال - النصر الإثنين 8 أبريل 2024،

22:00 السعودية، 23:00 الإمارات - استاد محمد بن زايد

مباريات كأس السوبر السعودي 2024 – النهائي

المباراة الموعد النتيجة الملعب نهائي كأس السوبر السعودي 2024 الخميس 11 أبريل 2024،

20:30 السعودية، 21:30 مصر - استاد محمد بن زايد

ما القنوات الناقلة لكأس السوبر السعودي 2024؟

لم يتم الإعلان حتى الآن عن القناة التي ستبث مباريات السوبر السعودي 2024، عبر شاشتها، ولكن دائمًا ما تحصل شبكة قنوات SSC على حقوق بث مباريات الفرق والمنتخب السعودي، ومن المتوقع ان تبث البطولة بنسبة كبيرة.

ما طرق شراء تذاكر كأس السوبر السعودي 2024؟

تم طرح تذاكر السوبر السعودي 2024، رسميًا عبر موقع " ticketmaster" ويمكن من الآن حجز تذاكر المباراة التي تريد سواء في نصف النهائي أو النهائي.

ما سجل الفائزين بكأس السوبر السعودي عبر التاريخ؟

يعد نادي الهلال هو الأكثر تتويجًا بلقب بطولة كأس السوبر السعودي، بعد أن حصل على اللقب في ثلاث مناسبات، ويأتي خلفه النصر برصيد لقبين.