تعرف على جدول مباريات الزمالك في كأس العرب للأندية الأبطال 2023 كأس الملك سلمان والقنوات الناقلة

تشهد بطولة كأس العرب للأندية 2023 "كأس الملك سلمان" مشاركة 37 ناديًا من مختلف الدول العربية، حيث انطلقت التصفيات بإقامة دور تمهيدي أول ثم ثانٍ ثم دور المجموعات ثم الأدوار الإقصائية

ومع انتهاء الدورين التأهيليين الأول والثاني، تقام نهائيات كأس العرب للأندية بنظام دورة مجمعة في المملكة العربية السعودية بمشاركة 16 ناديًا، تتكون من ستة أندية تأهلت عبر التصفيات، بالإضافة إلى أربعة أندية تأهلت مباشرة باختيار الاتحاد العربي لكرة القدم، وستة أندية تتأهل مباشرة من أعلى ستة دوريات تصنيف "فيفا" لشهر ديسمبر 2022.

وبذلك تكتمل المجموعات في 4 تصنيفات، 4 مجموعات يتأهل من بينها المتصدر والوصيف وتبدأ من الدور ربع النهائي بعد ذلك.

الزمالك المصري يريد أن يصالح جماهيره بعد المرور بموسم صفري في مصر، وستكون البطولة العربية طوق النجاة كي يتخلص من ضغوطات كبيرة ملقاة على عاتقه.

في السطور التالية نستعرض لكم جدول مباريات الزمالك في كأس العرب للأندية الأبطال 2023 كأس الملك سلمان والقنوات الناقلة.

جدول مباريات ومجموعات كأس العرب للأندية الأبطال 2023 كأس الملك سلمان، القنوات الناقلة والجوائز

جدول مباريات الزمالك في كأس العرب للأندية الأبطال 2023 كأس الملك سلمان - دور المجموعات

المباراة الموعد النتيجة الملعب الزمالك - الاتحاد المنستيري 20 يوليو 2023 - لم يحدد بعد الزمالك.- النصر لم يحدد بعد - لم يحدد بعد الزمالك - الشباب لم يحدد بعد - -

ترتيب مجموعة الزمالك في كأس العرب للأندية الأبطال 2023 كأس الملك سلمان

يوجد الزمالك في المجموعة الثالثة والتي تضم كلًا من النصر السعودي والاتحاد المنستيري التونسي والشباب السعودي.