جدول مباريات دوري نجوم قطر الجولة الثالثة، القنوات الناقلة والترتيب

تعرف على كل ما يخص الجولة 3 من دوري نجوم قطر 2020، مواعيد المباريات، الترتيب، وما هي القنوات الناقلة للمباريات المرتقبة في هذه الجولة ؟

تبدأ الجولة الثالثة من الدوري القطري يوم السبت 12 سبتمبر 2020 بمباراة الخريطيات والسيلية، يخوض أبناء عزيز العامري اللقاء بعد هزيمة ثقيلة من نادي السد بنتيجة 5/1، ثم فوز على نادي قطر بنتيجة 2/1، بينما يخوض فريق الألماني شتيليكه المباراة بعد تعادل مع نادي الريان ثم هزيمة ثقيلة أمام السد بنفس نتيجة خصمه 5/1.

ويلتقي ايضًا نادي الوكرة بعد فوز وهزيمة بنادي أم صلال الذي حصد نقطة بعد هزيمة في الجولة الأولى ثم تعادل سلبي أمام الخور.

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ويواجه نادي الريان صاحب المركز الثالث برصيد 4 نقاط بنادي قطر صاحب المركز الأخير بعد هزيمتان على التوالي.

ثم يوم الأحد 13 سبتمبر، يستضيف نادي الخور الذي حقق تعادلين متتاليين النادي الأهلي صاحب المركز الثاني، وفارق الأهداف من نصيب المتصدر نادي السد.

وتختتم مواجهات الجولة الثالثة بلقاء على ملعب نادي العربي يستضيف فيه نادي الغرافة صاحب المركز الخامس.

وتم التأجيل لنادي السد ونادي الدحيل لمشاركتهم في دوري المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا

الآن سنلقي نظرة سويًا على مباريات الجولة 3 من دوري نجوم قطر، القنوات الناقلة والترتيب.

قطر تسمح بعودة الجماهير وتُعلن الضوابط المحددة

جدول مباريات الدوري القطري - الجولة الثالثة:

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الخريطيات - السيلية السبت 12 سبتمبر 2020،

24 محرم 1442،

18:15 قطر والسعودية، 19:15 الإمارات alkass-beIN Sports HD سحيم بن حمد بنادي قطر الوكرة - أم صلال السبت 12 سبتمبر 2020،

24 محرم 1442،

20:30 قطر والسعودية، 21:30 الإمارات alkass-beIN Sports HD عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل قطر- الريان السبت 12 سبتمبر 2020،

24 محرم 1442،

20:30 قطر والسعودية، 21:30 الإمارات alkass-beIN Sports HD سحيم بن حمد بنادي قطر الخور - الأهلي الأحد 13 سبتمبر 2020،

25 محرم 1442،

18:15 قطر والسعودية، 19:15 الإمارات alkass-beIN Sports HD الخور العربي - الغرافة الأحد 13 سبتمبر 2020،

25 محرم 1442،

20:30 قطر والسعودية، 21:30 الإمارات alkass-beIN Sports HD حمد الكبير

ما هي القنوات الناقلة للدوري القطري؟ وكيف تتابعه عبر الإنترنت؟

قنوات بي إن سبورتس وكذلك قنوات الدوري والكأس القطرية هما الناقلتان لمباريات دوري نجوم قطر .

لكن، يمكنك متابعة أهم المباريات عبر خدمة البث المباشر من موقع جول، والتي ستنقل لك جميع مجريات وأحداث أهم مباريات الجولة 3 من الدوري القطري .

ترتيب الدوري القطري: