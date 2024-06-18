نجح مانشستر سيتي، بقيادة بيب جوارديولا، في تحقيق لقب الدوري الإنجليزي، بالموسم الماضي متفوقًا على آرسنال في موسم شهد العديد من الإثارة والتنافس بين كافة الفرق.
رحلة مانشستر سيتي لحسم اللقب لم تكن سهلة، إذ اشتعلت المنافسة بينه وبين آرسنال، حتى الجولات الأخيرة، ليستطيع تحقيق البطولة في النهاية للمرة الرابعة على التوالي.
والآن تنطلق نسخة جديدة من البطولة، بطموحات مرتفعة من كافة الفرق لتحقيق اللقب الثمين، في البطولة التي يصنفها البعض على أنها البطولة الأكثر إثارة في العالم.
يشارك في البريمييرليج 20 فريقًا كما هو معلوم للجميع، يتنافسون فيما بينهم ذهابًا وإيابًا طوال الموسم وفي النهاية يحصل صاحب المركز الأول على اللقب، ويشارك في دوري أبطال أوروبا رفقة أصحاب المراكز الثاني والثالث والرابع، أما صاحب المركز الخامس فيشارك في الدوري الأوروبي، فيما يهبط ثلاثي المؤخرة إلى دوري البطولة الإنجليزية "التشامبيونشيب".
وفي هذا التقرير يقدم لكم موقع جول جدول مباريات الدوري الإنجليزي 2024-2025، القنوات الناقلة والترتيب.
جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2024-2025
|المركز
|الفريق
|لعب
|فاز
|تعادل
|خسر
|له
|عليه
|الفارق
|النقاط
|1
|آرسنال
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|أستون فيلا
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|بورنموث
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|برينتفورد
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|5
|برايتون
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|6
|تشيلسي
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|7
|كريستال بالاس
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|8
|إيفرتون
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|9
|فولهام
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|10
|إيبسويتش تاون
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|11
|ليستر سيتي
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|12
|ليفربول
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|13
|مانشستر سيتي
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|14
|مانشستر يونايتد
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|15
|نيوكاسل يونايتد
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|16
|نوتنجهام فورست
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|17
|ساوثامبتون
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|18
|توتنهام
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|19
|وست هام يونايتد
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|20
|وولفرهامبتون
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
ما هي القنوات الناقلة للدوري الإنجليزي 2023-2024؟
تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس الحقوق الحصرية لبث الدوري الإنجليزي الممتاز عبر شاشتها لقاطني الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وقد خصصت القناتين 1 و 2 لتكونا قناتي البريمييرليج.
وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.
متى يبدأ الدوري الإنجليزي 2024-2025؟
حددت رابطة الدوري الإنجليزي انطلاق موسم 2024-2025 من يوم الجمعة 16 أغسطس، بعد فترة مريحة من انتهاء مسابقتي اليورو والأولمبياد وبعد 90 يومًا بالتمام والكمال من انتهاء موسم 2023-2024.
كما يشار إلى أن انتهاء الدوري الإنجليزي سيكون يوم الأحد 25 مايو 2025.
جدول مباريات الدوري الإنجليزي 2024-2025 - الجولة الأولى
|المباراة
|الموعد
|النتيجة
|الملعب
|مانشستر يونايتد - فولهام
|الجمعة 16 أغسطس 2024
22:00 مصر والسعودية
|أولد ترافورد
|إيبسويتش تاون - ليفربول
|السبت 17 أغسطس 2024
14:30 مصر والسعودية
|بورتمان رود
|آرسنال - وولفرهامبتون
|السبت 17 أغسطس 2024
17:00 مصر والسعودية
|إمارات
|إيفرتون - برايتون
|السبت 17 أغسطس 2024
17:00 مصر والسعودية
|جوديسون بارك
|نيوكاسل يونايتد - ساوثامبتون
|السبت 17 أغسطس 2024
17:00 مصر والسعودية
|سانت جيمس بارك
|نوتنجهام فورست - بورنموث
|السبت 17 أغسطس 2024
17:00 مصر والسعودية
|سيتي جراوند
|وست هام يونايتد - أستون فيلا
|السبت 17 أغسطس 2024
19:30 مصر والسعودية
|ملعب لندن الأولمبي
|برينتفورد - كريستال بالاس
|الأحد 18 أغسطس 2024
16:00 مصر والسعودية
|جي تك كوميونيتي
|تشيلسي - مانشستر سيتي
|الأحد 18 أغسطس 2024
18:30 مصر والسعودية
|ستامفورد بريدج
|ليستر سيتي - توتنهام
|الإثنين 19 أغسطس 2024
22:00 مصر والسعودية
|كينج باور