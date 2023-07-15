جدول مباريات الأهلي في دوري روشن السعودي 2024 والقنوات الناقلة

بلال محمد
Al-Ahli Al-Ahli Twitter
الأهليدوري روشن السعودي

تعرف على جدول مباريات الأهلي في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة...

ينطلق الموسم الجديد من دوري روشن السعودي للمحترفين، في 11 أغسطس 2023، ومن المنتظر أن يكون مليئًا بالإثارة والحماس.

ويعود الأهلي من جديد إلى دوري روشن بعد غيابه الموسم الماضي بسبب مشاركته في دوري يلو، ومع عودة الراقي تزداد آمال الجماهير بعودة الفريق إلى المكانة التي يستحقها وتقديم مستويات جيدة، مع التدعيمات الجديدة التي قامت بها الإدارة بالتعاقد مع عدد من اللاعبين المميزين وعلى رأسهم روبيرتو فيرمينو، وإدوارد ميندي.

وفي هذا التقرير، سنتعرف على جدول مباريات الأهلي في الدوري السعودي 2024، وما هي القنوات الناقلة؟

ما هي القنوات الناقلة لمباريات الأهلي في دوري روشن السعودي؟

تُنقل مباريات الدوري السعودي عبر شبكة SSC بصورة مجانية عبر تقنية SD، بينما قنوات HD تكون مشفرة.

وإذا لم تتمكن عزيزي القارئ من متابعة المباريات، فيمكن متابعة البث الكتابي المقدم من موقع جول لمباريات الأهلي والذي عادةً ما يبدأ قبل كل مباراة بنصف ساعة.

جدول مباريات الأهلي في دوري روشن السعودي 2024

يفتتح الأهلي مبارياته في دوري روشن يوم 11 أغسطس، وسيلعب أمام النصر في الجولة السابعة من البطولة في شهر سبتمبر 2023.

وسيكون شهر أكتوبر مليئًا بالمباريات الهامة للراقي، إذ ستكون البداية في ديربي جدة أمام الاتحاد يوم 7 أكتوبر بالجولة التاسعة، وسيلعب أمام الهلال في نهاية الشهر ذاته في الجولة الحادية عشر.

الجولةالمباراةالموعدالنتيجةالملعب
1الأهلي - الحزمالجمعة 11 أغسطس 2023،
21:00 السعودية ومصر		-الأمير عبد الله الفيصل
2الخليج - الأهليالخميس 19 أغسطس 2023،
21:00 السعودية ومصر		-الأمير محمد بن فهد
3الأهلي - الأخدودالخميس 24 أغسطس 2023،
21:00 السعودية ومصر		-الأمير عبد الله الفيصل
4الأهلي - الطائيالثلاثاء 29 أغسطس 2023،
21:00 السعودية ومصر		-الأمير عبد الله الفيصل
5الفتح - الأهليالسبت 2 سبتمبر 2023،
21:00 السعودية ومصر		-مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية

جدول ترتيب الأهلي في دوري روشن السعودي 2024

الترتيبالفريقلعبفازتعادلخسرلهعليهالفارقالنقاط
1الشباب00000000
2الأخدود00000000
3الطائي00000000
4الاتحاد00000000
5الرياض00000000
6الاتفاق00000000
7الفيحاء00000000
8الأهلي00000000
9النصر00000000
10أبها00000000
11الخليج00000000
12الحزم00000000
13الرائد00000000
14الفتح00000000
15الوحدة00000000
16الهلال00000000
17ضمك00000000
18التعاون00000000

ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

9705 الأصوات

شكرًا للتصويت.

سيتم مشاركة النتائج قريبًا.

ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 5018كريم بنزيما
  • 623خاليدو كوليبالي
  • 994روبرتو فيرمينو
  • 475نجولو كانتي
  • 1401مارسيلو بروزوفيتش
  • 1194صفقة أخرى
9705 الأصوات

اختيارات المحررين