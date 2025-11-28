جدول مباريات الأهلي في دوري أبطال إفريقيا 2026 والقنوات الناقلة

ينتظر عشاق الكرة الإفريقية بداية نسخة جديدة من دوري أبطال إفريقيا، والتي انطلقت في سبتمبر بالأدوار التمهيدية للبطولة، ومن المتوقع أن تكون مليئة بالإثارة والحماس كما هي عادة البطولة.

ويشارك الأهلي في البطولة، ويستهدف استعادة لقبه المفضل ومعانقة الأميرة السمراء من جديد بعدما ودع البطولة، في الموسم الماضي من نصف النهائي أمام صن داونز.

وفي هذا التقرير، يقدم جول كل ما تريد معرفته عن مباريات الأهلي في دوري أبطال إفريقيا 2025-2026، القنوات الناقلة.

جدول مباريات الأهلي في دوري أبطال إفريقيا 2025 -2026

المباراة الموعد النتيجة الملعب الأهلي - شبيبة القبائل السبت 22 نوفمبر 2025،

18:00 مصر، 19:00 السعودية 1-4 ستاد القاهرة الدولي الجيش الملكي - الأهلي الجمعة 28 نوفمبر 2025،

21:00 مصر، 22:00 السعودية 1-1 الأمير مولاي عبد الله الأهلي - يانج أفريكانز الجمعة 23 يناير 2025،

16:00 مصر، 17:00 السعودية - ستاد القاهرة الدولي يانج أفريكانز - الأهلي الجمعة 30 يناير 2026 - لم يتحدد شبيبة القبائل - الأهلي الجمعة 6 فبراير 2026 - لم يتحدد الأهلي - الجيش الملكي الجمعة 13 فبراير 2026 - لم يتجدد

جدول ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا 2025 -2026

المركز الفريق لعب فاز خسر تعادل له عليه الفارق النقاط 1 الأهلي 2 1 1 0 5 2 +3 4 2 يانج أفريكانز 2 1 1 0 1 0 +1 4 3 الجيش الملكي 2 0 1 1 1 2 -1 1 4 شبيبة القبائل 2 0 1 1 1 4 -3 1

جدول مباريات الأهلي في دوري أبطال إفريقيا 2025-2026– الدور التمهيدي

المباراة الموعد النتيجة الملعب إيجل نوار - الأهلي السبت 18 أكتوبر 2025،

16:00 مصر، 14:00 المغرب 1-0 ملعب الأمير لويس رواجاسوري الأهلي - إيجل نوار السبت 25 أكتوبر 2025،

20:00 مصر، 18:00 المغرب 0-1 ستاد القاهرة الدولي

ما القنوات الناقلة لدوري أبطال إفريقيا 2024-2025؟

ينقل دوري أبطال أفريقيا في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية بدايةً من دور المجموعات،