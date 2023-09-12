جدول مباريات الأهلي في الدوري المصري 2023-2024 والقنوات الناقلة

في هذا التقرير نستعرض جدول مباريات الأهلي في النسخة الجديدة من الدوري المصري الممتاز موسم 2023-2024 وما هي القنوات الناقلة؟ وترتيب المارد الأحمر؟

يدخل الأهلي منافسات موسم 2023-2024 من الدوري المصري وهدفه تحقيق اللقب الذي حققه الموسم الماضي بفارق كبير عن المنافسين.

الأهلي حصد البطولة 43 مرة متفوقًا على أقرب منافس له وهو الزمالك بـ 29 لقبًا كاملًا، وهي حصيلة توحي بسيطرة الأهلي على الكرة المصرية.

الأهلي يريد استمرارية الألقاب مع المدرب السويسري مارسيل كولر خصوصًا بعد معسكر إعدادي قوي في النمسا أجراه المارد الأحمر وصفقات قوية أبرمها في نافذة الانتقالات الصيفية.

في السطور التالية نستعرض لكم جدول مباريات الأهلي في الدوري المصري 2023-2024..

قائمة الأهلي في الدوري المصري 2023-2024

المركز اللاعبون حراسة المرمى محمد الشناوي - مصطفى شوبير - حمزة علاء خط الدفاع أكرم توفيق - محمد هاني - كريم فؤاد - محمد عبدالمنعم - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - محمود متولي - علي معلول - خالد عبد الفتاح خط الوسط أليو ديانج - عمرو السولية - مروان عطية - كريم نيدفيد - حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - بيرسي تاو - محمد مجدي أفشة - أحمد عبدالقادر - محمد فخري - أحمد نبيل كوكا - رضا سليم - إمام عاشور خط الهجوم محمود كهربا - صلاح محسن - أنتوني موديست تحن السن محمد الضاوي كريستو - كريم الدبيس - أحمد زعلوك - مصطفى مخلوف - معتز محمد - رأفت خليل - عبد الرحمن رشدان - ميدو نبيل

ما هي القنوات الناقلة للدوري المصري؟

يُنقل الدوري المصري الممتاز على شبكة قنوات أون تايم سبورت بصورة حصرية، جميع المباريات متاحة مجانًا بتقنية HD وكذلك تقنية SD.

كما يمكنك مشاهدة مباريات الدوري المصري لموسم 2022-23 عبر الإنترنت، عن طريق موقع كورة بلس، الذي يتيح مشاهدة جميع مباريات المسابقة.

جدول مباريات الأهلي في الدوري المصري 2023-2024

الجولة المباراة الموعد النتيجة الملعب 1 الأهلي - المصري لم يحدد بعد - القاهرة الدولي 2 سيراميكا كليوباترا - الأهلي لم يحدد بعد - القاهرة الدولي 3 الأهلي - الإسماعيلي لم يحدد بعد - القاهرة الدولي 4 الجونة - الأهلي لم يحدد بعد - الجونة 5 الأهلي - بلدية المحلة لم يحدد بعد - القاهرة الدولي 6 المقاولون العرب - الأهلي لم يحدد بعد - المقاولون العرب 7 الأهلي - سموحة لم يحدد بعد - القاهرة الدولي 8 زد - الأهلي لم يحدد بعد - الكلية الحربية 9 الأهلي - الاتحاد السكندري لم يحدد بعد - القاهرة الدولي 10 الزمالك - الأهلي لم يحدد بعد - القاهرة الدولي 11 فاركو - الأهلي لم يحدد بعد - المكس 12 الأهلي - الداخلية لم يحدد بعد - القاهرة الدولي 13 طلائع الجيش - الأهلي لم يحدد بعد - جهاز الرياضة العسكري 14 الأهلي - بيراميدز لم يحدد بعد - القاهرة الدولي 15 البنك الأهلي - الأهلي لم يحدد بعد - القاهرة الدولي 16 الأهلي - إنبي لم يحدد بعد - القاهرة الدولي 17 فيوتشر - الأهلي لم يحدد بعد - السلام

ترتيب الأهلي في الدوري المصري 2023-2024