تعرف على مشوار الاتحاد في كأس العالم للأندية 2023 بعد إجراء قرعة النسخة الجديدة من مونديال الأندية، وما هي القنوات الناقلة لمباريات "المارد الأحمر"؟

يستعد نادي الاتحاد السعودي للظهور الثاني في تاريخه بمونديال الأندية، وذلك في بطولة كأس العالم للأندية 2023 التي تقام في المملكة العربية السعودية في ديسمبر المقبل.

ويشارك "العميد" في النسخة العشرين من كأس العالم للأندية بصفته بطل دوري روشن السعودي لموسم 2022-2023، ليسجل مشاركته الثانية في مونديال الأندية.

مشاركة الاتحاد الأولى في كأس العالم للأندية جاءت في عام 2005، وحينها حصل على المركز الرابع في البطولة.

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وفي هذا التقرير، نتعرف على جدول مباريات الاتحاد في كأس العالم للأندية 2023 وما هي القنوات الناقلة؟

جدول مباريات كأس العالم للأندية 2023 والقنوات الناقلة

جدول مباريات الاتحاد في كأس العالم للأندية 2023

يبدأ الاتحاد مشواره في كأس العالم للأندية 2023 بمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل دوري أبطال أوقيانوسيا، على أن يواجه الفائز بينهما الأهلي المصري بطل دوري أبطال إفريقيا في ربع النهائي.

الدور المباراة النتيجة الموعد الملعب الدور الأول الاتحاد - أوكلاند سيتي - الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 لم يحدد



ما هي القنوات الناقلة لكأس العالم للأندية 2023؟

تذاع منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023 بشكل حصري في منطقة الشرق الأول وشمال إفريقيا عبر شبكة قنوات SSC السعودية.

ويقدم موقع جول أيضًا بثًا مباشرًا للمباريات ينطلق قبلها بحوالي نصف ساعة.

البطولة القنوات الناقلة كأس العالم للأندية 2023 SSC