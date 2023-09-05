يستعد نادي الاتحاد السعودي للظهور الثاني في تاريخه بمونديال الأندية، وذلك في بطولة كأس العالم للأندية 2023 التي تقام في المملكة العربية السعودية في ديسمبر المقبل.
ويشارك "العميد" في النسخة العشرين من كأس العالم للأندية بصفته بطل دوري روشن السعودي لموسم 2022-2023، ليسجل مشاركته الثانية في مونديال الأندية.
مشاركة الاتحاد الأولى في كأس العالم للأندية جاءت في عام 2005، وحينها حصل على المركز الرابع في البطولة.
وفي هذا التقرير، نتعرف على جدول مباريات الاتحاد في كأس العالم للأندية 2023 وما هي القنوات الناقلة؟
جدول مباريات كأس العالم للأندية 2023 والقنوات الناقلة
جدول مباريات الاتحاد في كأس العالم للأندية 2023
يبدأ الاتحاد مشواره في كأس العالم للأندية 2023 بمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل دوري أبطال أوقيانوسيا، على أن يواجه الفائز بينهما الأهلي المصري بطل دوري أبطال إفريقيا في ربع النهائي.
الدور
المباراة
النتيجة
الموعد
الملعب
الدور الأول
الاتحاد - أوكلاند سيتي
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الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
لم يحدد
ما هي القنوات الناقلة لكأس العالم للأندية 2023؟
تذاع منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023 بشكل حصري في منطقة الشرق الأول وشمال إفريقيا عبر شبكة قنوات SSC السعودية.
ويقدم موقع جول أيضًا بثًا مباشرًا للمباريات ينطلق قبلها بحوالي نصف ساعة.
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