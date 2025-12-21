تستضيف الأراضي المغربية، بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 بمشاركة 24 منتخبًا، للمرة الثانية بعد 1988.

ومع عودة البطولة، تتجه أنظار الجماهير كلها إلى المغرب التي تأخذ هذه المسابقة الإقليمية لتؤكد استعدادها لتنظيم البطولات الكبرى خاصة مع تنظيم كأس العالم في 2030.

ومن المنتظر أن نكون على موعد مع مباريات مثيرة ومليئة بالحماس بين المنتخبات الأفريقية، بداية من دور المجموعات وحتى النهائي، كما كانت النسخ السابقة من البطولة.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على جدول ترتيب هدافي كأس أمم إفريقيا 2025..

جدول ترتيب هدافي كأس أمم أفريقيا 2025

المركز اللاعب عدد الأهداف =1 براهيم دياز - المغرب 1 =1 أيوب الكعبي - المغرب 1

ترتيب هدافي كأس أمم إفريقيا عبر التاريخ

```

يتصدر صامويل إيتو قائمة هدافين أمم إفريقيا عبر التاريخ برصيد 18 هدفًا