FBL-AFR-2025-MATCH 01-MAR-COMAFP
مصعب صلاح

جدول ترتيب هدافي كأس أمم أفريقيا 2025

تعرف على جدول ترتيب كأس أمم أفريقيا في منافسات نسخة 2025 المقامة في المغرب..

تستضيف الأراضي المغربية، بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 بمشاركة 24 منتخبًا، للمرة الثانية بعد 1988.

ومع عودة البطولة، تتجه أنظار الجماهير كلها إلى المغرب التي تأخذ هذه المسابقة الإقليمية لتؤكد استعدادها لتنظيم البطولات الكبرى خاصة مع تنظيم كأس العالم في 2030.

ومن المنتظر أن نكون على موعد مع مباريات مثيرة ومليئة بالحماس بين المنتخبات الأفريقية، بداية من دور المجموعات وحتى النهائي، كما كانت النسخ السابقة من البطولة.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على جدول ترتيب هدافي كأس أمم إفريقيا 2025..

جدول ترتيب هدافي كأس أمم أفريقيا 2025

المركزاللاعبعدد الأهداف
=1براهيم دياز - المغرب1
=1أيوب الكعبي - المغرب1
```

ترتيب هدافي كأس أمم إفريقيا عبر التاريخ 

يتصدر صامويل إيتو قائمة هدافين أمم إفريقيا عبر التاريخ برصيد 18 هدفًا

المركزاللاعبالمنتخبالأهداف 
1صامويل إيتوالكاميرون18
2لوران بوكوساحل العاج14
3رشيدي يقينينيجيريا13
4حسن الشاذليمصر12
=5باتريك مبوماالكاميرون11
=5حسام حسنمصر11
=5ديدييه دروغباساحل العاج11
=8مولامبا ندايجمهورية الكونغو الديمقراطية10
=8فرانسيلودو سانتوستونس10
=8جويل تيهيساحل العاج10
=8منغستو ووركوإثيوبيا10
=8كالوشا بواليازامبيا10
=8أندريه آيوغانا10
=14مانوتشوأنجولا9
=14فينسنت أبو بكرالكاميرون9
=14ساديو مانيالسنغال9
=14عبد الله تراوريساحل العاج9
=18باسكال فيندونوغينيا8
=18أحمد حسنمصر8
=18سيدو كيتامالي8
=18أسامواه جيانغانا8
=22أوسي كوفيغانا7
=22علي أبو جريشةمصر7
=22طاهر أبو زيدمصر7
=22فريديريك كانوتيهمالي7
=22فلافيو أمادوأنجولا7
=22بيني ماكارثيجنوب إفريقيا7
=22كريستوفر كاتونغوزامبيا7
=22روجيه ميلاالكاميرون7
=22عبيدي بيليهغانا7
=22محمد صلاحمصر7
=22جي-جي أوكوتشانيجيريا7
=22يوسف المساكنيتونس7
إعلان

ENJOYED THIS STORY?

Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

0