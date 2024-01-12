تعرف على جدول ترتيب هدافي كأس آسيا 2023...

شهد استاد لوسيل، افتتاح كأس آسيا 2023، في المباراة التي جمعت بين قطر ولبنان، في البطولة التي يتوقع لها الكثير بأن تشهد مباريات مثيرة ومليئة بالحماس.

ومع انطلاق البطولة، تتسابق الفرق للفوز باللقب الغالي ويعمل كل اللاعبين على إظهار أفضل ما لديهم لقيادة منتخباتهم الوطنية إلى منصات التتويج.

ومع تسابق المنتخبات إلى منصات التتويج، سيتسابق اللاعبون أيضًا إلى تسجيل أكبر عدد من الأهداف لتحقيق آمال شعوبهم في هذا المحفل الدولي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على ترتيب هدافي كأس آسيا 2023.

ترتيب هدافي كأس آسيا 2023: أكرم عفيف في الصدارة

نجح أكرم عفيف في تسجيل هدفين، في أول مباراة له بالنسخة الحالية من البطولة، يتصدر بها ترتيب الهدافين.