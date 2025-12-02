arab-cup
أحمد مجدي

جدول ترتيب هدافي كأس العرب 2025

تعرف على جدول ترتيب كأس العرب في منافسات نسخة 2025 المقامة في قطر..

تستضيف الأراضي القطرية، بطولة كأس العرب 2025 بمشاركة 16 فريقًا، بعدما استضافت النسخة الماضية من البطولة والتي أقيمت في شتاء 2021 وحينها فاز المنتخب الجزائري باللقب.

ومع عودة البطولة، تتجه أنظار الجماهير العربية كلها إلى قطر التي تأخذ هذه المسابقة الإقليمية لتؤكد استمرار قدرتها على تنظيم البطولات الكبرى بعد كأس العالم 2022.

ومن المنتظر أن نكون على موعد مع مباريات مثيرة ومليئة بالحماس بين المنتخبات العربية، بداية من دور المجموعات وحتى النهائي، كما كانت النسخة السابقة من البطولة.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على جدول ترتيب هدافي كأس العرب 2025..

جدول ترتيب هدافي كأس العرب 2025.. 

المركزاللاعبعدد الأهداف
=1عمر خربين - سوريا1
=1محمد مجدي أفشة - مصر1
=1سفيان بوفتيني - المغرب1
=1كريم البركاوي - المغرب1
=1طارق تيسودالي - المغرب1
=1فهد الهاجري - الكويت1
=1حسين زكواتي - جزر القمر1
=1صالح الشهري - السعودية1
=1فراس البريكان - السعودية1
=1غانم الحبشي - عمان1
إعلان