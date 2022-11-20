جدول ترتيب هدافي كأس العالم 2022

تعرف على جدول ترتيب هدافي كأس العالم قطر 2022....

شهد استاد البيت يوم الأحد 20 نوفمبر 2022، انطلاق كأس العالم قطر، في نسخته الاستثنائية والتي انتظرها الجميع منذ سنوات، مع ارتفاع سقف توقعات بنسخة مميزة وقوية من المونديال.

ومع انطلاق البطولة، تتسابق الفرق للفوز باللقب الغالي ويعمل كل اللاعبين على إظهار أفضل ما لديهم لقيادة منتخباتهم الوطنية إلى منصات التتويج.

ومع تسابق المنتخبات إلى منصات التتويج، سيتسابق اللاعبون أيضًا إلى تسجيل أكبر عدد من الأهداف لتحقيق آمال شعوبهم في هذا المحفل الدولي.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على ترتيب هدافي كأس العالم 2022.

ترتيب هدافي كأس العالم 2022: فالنسيا في الصدارة